Petro exige a Bukele la entrega de colombianos y venezolanos presos en El Salvador

20-04-25.-El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dirigió este sábado un contundente mensaje al mandatario salvadoreño Nayib Bukele, exigiendo la liberación y repatriación de ciudadanos colombianos actualmente detenidos en cárceles de El Salvador. Además, solicitó la entrega de venezolanos que han sido deportados a ese país desde Estados Unidos bajo una antigua legislación de tiempos de guerra.



«No, señor Bukele, muy mal. No aceptamos y la justicia estadounidense no acepta, que se criminalice a los niños y niñas de Venezuela, la tierra madre de Bolívar. Entréguenos a los colombianos que tienen en sus cárceles. Dejen libre al pueblo venezolano, porque ese pueblo sí sabe gritar Libertad», manifestó Petro a través de una publicación en su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter).



El jefe de Estado colombiano criticó con firmeza el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, la cual ha sido utilizada por la administración del presidente estadounidense Donald Trump como fundamento para encarcelar y expulsar a migrantes acusados de pertenecer al grupo delictivo ‘Tren de Aragua’. La norma fue aplicada para justificar la reclusión de estas personas en un centro penitenciario de alta seguridad en territorio salvadoreño.



Petro subrayó que no se puede aplicar justicia de manera indiscriminada, responsabilizando a una comunidad entera por los delitos cometidos por una organización criminal específica. “No es justo criminalizar a todo el pueblo venezolano en el exilio por los actos del ‘Tren de Aragua’”, afirmó, advirtiendo que medidas de este tipo evocan épocas oscuras de persecución política. “Actuar así es repetir los pasos de los ‘fachos’ contra los que lucharon a muerte los soldados estadounidenses. Los migrantes no son criminales, esta es una razón de humanidad”, añadió.



Las declaraciones del presidente colombiano se producen en medio de una controversia internacional desatada tras la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que ordenó el sábado al gobierno de ese país detener las deportaciones basadas en la mencionada ley del siglo XVIII. Esta legislación ha sido invocada históricamente en contadas ocasiones, como en la guerra de 1812 y, más recientemente, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando sirvió de base legal para internar a ciudadanos estadounidenses de origen japonés en campos de detención.



Para Petro, la reciente decisión judicial del máximo tribunal estadounidense trasciende las fronteras del continente. «Una sentencia universal. No americana, de las américas, de la Gran América, que va desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, sino universal como un tótem», afirmó.



La medida afecta especialmente a migrantes retenidos en el centro de detención de Bluebonnet, ubicado al norte del estado de Texas. Allí permanecen personas señaladas de pertenecer al ‘Tren de Aragua’, organización que fue clasificada por la administración Trump como grupo terrorista, lo cual habilitó el uso de esta ley para llevar a cabo expulsiones inmediatas, sin respetar los procedimientos migratorios establecidos.



Desde diversos sectores de derechos humanos, abogados defensores y gobiernos latinoamericanos —como el de Colombia— han cuestionado el alcance de estas acciones, denunciando la falta de garantías y el riesgo de violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales de los migrantes.



