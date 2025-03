Un llamado desesperado llega hasta nuestra redacción‚ se trata del caso de la rescatista Jane Muñoz‚ quien a lo largo de su vida se ha dedicado a recoger animales desamparados‚ abandonados a su suerte‚ ella ha vivido alquilada en una casa por quince años en el sector el Descanso Ojo de Agua‚ municipio Baruta‚ de donde la están desalojando de forma arbitraria sin sarle ninguna oportunidad de mediación justa‚ por lo que hace un llamado al Fiscal Tarek‚ a Misión Nevado‚ a la Misión Vivienda‚ a las distintas fundaciones‚ organizaciones‚ rescatistas y proteccionistas a que le brinden apoyo por que tiene bajo su custodia a 16 gatos y un perro anciano.

Jane no sabe que hacer ni a donde acudir‚ se siente sola‚ pero lo que más le preocupa son sus criaturas‚ no las quiere ver en la calle porque ellos no saben defenderse‚ están acostumbrados al cuidado y protección de un hogar.

A todo aquel que pueda ayudar‚ por favor comuníquese por este número: 04242333687