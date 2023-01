(VIDEO) Comisionado de los DDHH de la ONU pidió liberación de presos políticos y respeto a las Ong's

28-01-23.-La Oficina de Alto Comisionado de Derechos Humanos de ONU (Acnudh) tendrá presencia dos años más en Venezuela, anunció este sábado el funcionario que encabeza esta instancia, Volker Türk, durante la conferencia de prensa que ofreció al término de su misión oficial en Caracas.



"Me alienta la decisión del Gobierno de prorrogar la presencia del equipo en Venezuela por otros dos años para que puedan continuar su labor de promoción de la agenda de derechos humanos en el país", dijo Türk desde el aeropuerto internacional de Maiquetía Simón Bolívar, al finalizar su visita.



Türk explicó que, en los dos últimos días, se reunió con más de 125 miembros de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, víctimas de violaciones a estas garantías, representantes de la Iglesia católica y altos funcionarios del Gobierno, y que entre sus impresiones principales está la de un "estado fragmentado" de una sociedad que enfrenta retos en materia de DD.HH.



Entre sus apreciaciones destacó "el estado fragmentado y dividido de la sociedad venezolana y la fractura de la confianza (...) también la necesidad imperiosa y el afán (...) de tender puentes e intentar cerrar esas brechas", un deseo que -aseguró- expresaron muchas de las personas con las que habló.



Asimismo, dijo que pidió a las autoridades venezolanas a "dar pasos significativos hacía la reforma de los sectores de justicia" y a "poner fin a la tortura de una vez por todas".



"Se me prometió que se atenderían las denuncias de torturas (...) que serán investigadas y los responsables enjuiciados", afirmó el funcionario.



Adicionalmente, Türk le recordó a las autoridades venezolanas acerca de la importancia de las organizaciones no gubernamentales (Ong's) y que se garantice el espacio cívico. Por esto, recomendó establecer un proceso consultivo sobre la ley anti ONG que propuso el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello.



“Les dije que tuvieran en cuenta nuestros comentarios”, agregó.



Por otra parte, Volker Türk mencionó las fallas que atraviesa Venezuela en cuanto a los bajos salarios y las fallas de los servicios públicos y el impacto de éstos sobre la vida de los venezolanos que, varios de éstos ante verse en este contexto, deciden irse del país en busca de mejores opciones de vida.



“En mis reuniones con la sociedad civil reportaron cortes de agua, de luz, personas que se van del país porque no pueden vivir así. Hay más de siete millones de personas que necesitan ayuda humanitaria en Venezuela según la ONU”, expresó.



El alto comisionado aseguró que "está comprometido con Venezuela" y dijo que todos los sectores del país caribeño cuentan con el apoyo de su oficina.



*Con información de Agencias y redes sociales