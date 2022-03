(VIDEO) Decenas de mujeres protestaron en Caracas contra la violencia machista, por el salario y el derecho al aborto

09-03-22.-En el marco del día internacional de las mujeres decenas volvieron a protestar en Caracas. En simultáneo se realizaron acciones en Parque Carabobo y en la Plaza el Venezolano y luego confluyeron ambas protestas en una Asamblea de mujeres en Parque Carabobo, marcando las demandas por salarios igual a la canasta básica y contra la precarización laboral; contra los femicidios, los transfemicidios y la violencia patriarcal; por el derecho al aborto libre, seguro y gratuito.Este 8 de marzo, a dos años de pandemia, en Caracas se volvió a las calles para reivindicar el Día Internacional de la mujeres. Esto en el marco de que en los últimos años el movimiento de mujeres viene tomando una renovada y fortalecida presencia en las calles por sus demandas. Una vez más fue un día de rebeldía, de lucha y de protesta.Los carteles pintados en casa y entre grupos amigas, volvieron a reaparecer este 8 de marzo. Eran carteles contra los femicidios y todas las formas de violencia, contra el machismo y el patriarcado, por el salario y por el derecho al aborto, todos conteniendo fuertes denuncias.La denuncia contra la represión a las que luchan y por la libertad de las trabajadoras presas también sonó este 8 de marzo. Mujeres integrantes de los distintos comités por la libertad de lxs trabajadorxs presxs levantaron sus pancartas exigiendo ni una presa más por luchar y libertad inmediata y plena para todas.La demanda por el derecho al aborto continuó siendo uno de los centros de las demandas fundamentales en este 8 de marzo. Mientras en otros países se va conquistando la despenalización del aborto como recientemente ocurrió en Colombia o la legalización como fue conquistado por las mujeres en Argentina, en Venezuela el Gobierno de Maduro sigue negando este elemental derecho en una posición cerrada y que es todo un reclamo de las mujeres en Venezuela. Así lo denunciaba Abelmar Rangel.Desde las 9 de la mañana en Parque Carabobo un grupo de mujeres de diversos colectivos y organizaciones feministas se hicieron presente reclamando por el derecho de las mujeres, y desde las 10 de la mañana en la Plaza el Venezolano decenas también levantaron iguales banderas marchando luego hacia la OPSU acompañando a la trabajadora de Fundaunellez Yudemis Sánchez denunciando el acoso en esa institución. Muchas jóvenes con sus pancartas, banderas y pañuelos verdes y violetas, con carteles contra la violencia machista, los femicidios, el salario y por el derecho al aborto.En la plaza el Venezolano desde muy temprano se fueron concentrando diversas colectivas y organizaciones feministas, la mayoría agrupadas en el espacio Mujeres Contra las Violencias que con sus pancartas y carteles se pronunciaban diciendo también Basta de acoso sexual y violencia en el trabajo, recorriendo luego las calles adyacentes hasta llegar a la sede de la OPSU.Estuvieron presentes las colectivas feministas como Ambar, Uquira, Las Comadres Púrpuras, organizaciones feministas como Pan y Rosas, Juntas y a la Izquierda, Joven Pride, entre otras, además de muchas activistas independientes que nutrieron con su presencia en el acto final en la sede de la OPSU. De igual manera fueron diversas las organizaciones y colectivas feministas, además de organizaciones sindicales que se hicieron presente en horas de la mañana en el Parque Carabobo, levantando las mismas banderas de lucha y reclamos.Suhey Ochoa, en una de sus intervenciones denunció "la angustiante situación del salario donde las mujeres seguimos representando la gran mayoría en los sectores con trabajos más precarios, mal pagados, las subcontratadas e incluso somos la principal línea de defensa del Covid y la pandemia en un país donde la salud pública está completamente desmantelada" y que "desde Pan y Rosas seguimos levantando la bandera por un salario igual a la canasta básica indexado mensualmente de acuerdo a la inflación". Remarcó que "las cifras de violencia machista y femicidios no dejan de aumentar año tras año, esto impacta brutalmente en la vida de las mujeres y las niñas. El 2021 cerró con 239 femicidios, y solo en enero del 2022 se contabilizaban 23 femicidios. Esto demuestra que desde el Estado no existe ninguna política concreta para enfrentar esta problemática y que el propio Estado es responsable de tal situación".Así mismo, enfatizó que "Desde Pan y Rosas venimos organizándonos junto con activistas feministas y mujeres para movilizarnos lo que es nuestro por derecho. Así como hicimos el pasado 28 de septiembre, desde Pan y Rosas nos seguimos plantando firmes para poner al frente una agenda feminista que levante las banderas con tres importantes bases: ¡Educación para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir!"En horas de la tarde se dio la confluencia de las concentraciones de la mañana en la Asamblea de mujeres en Parque Carabobo en las que confluyeron Las Comadres Púrpuras, Juntas y a la Izquierda, Cerlas, Mujeres en Lucha, Pan y Rosas, Uquira, Ambar, Tinta Violeta, Faldas en Revolución, Araña Feminista, Caleidoscopio Humano, Joven Pride y muchas otras colectivas y organizaciones feministas y activistas independientes. Allí tomaron la palabra las activistas y diversas representantes de los movimientos feministas. Acordaron darle continuidad este tipo de asambleas públicas sintetizando los distintos acuerdos en un pliego público.En este día internacional de la lucha de las mujeres, también también se hizo sentir el grito contra la guerra reaccionaria, exigiendo el fin de la invasión rusa y contra el intervencionismo imperialista de la OTAN, uniendo a mujeres y trabajadores en una sola batalla, en todo el mundo.El oficialismo realizó una manifestación en apoyo al Gobierno de Maduro y en cuadrado en el PSUV, todo eximiendo al gobierno de toda la situación por la que atraviesan las mujeres con salarios destruidos, condiciones laborales extremas y pobreza completa, la responsabilidad del Estado ante los femicidios y transfemicidios y la negativa cerrada al derecho elemental al aborto legal y gratuito. En fin, todo lo contrario a las demandas de las mujeres en su día internacional no pasando de un acto de avalar y apoyar todas sus políticas antiobreras con sus paquetazos económicos contra la clase trabajadora de la cual las mujeres son una mayoría.