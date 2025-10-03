Efemérides del 3 de octubre: Sale el hedor de los "Pandora Papers" - Día del Vecino en Venezuela (no oficial)

Es 3 de octubre de 2025. Han transcurrido 276 días del año y faltan 89 días para su terminación. Hoy es viernes.

Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, la historia o la ciencia, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos. Se incluyen días especialmente dedicados a algún tema o propósito.

Entre ellas suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Su lectura contribuye a proporcionar conocimientos, preserva la memoria histórica y también entretiene.

Algunas efemérides de un día como hoy, 3 de octubre:

Día Mundial del Paciente Ostomizado. Su principal objetivo es contribuir a la integración social de los pacientes y concienciar a la población de la cantidad de obstáculos y barreras que tienen que enfrentar diariamente a raíz del procedimiento quirúrgico, por sus incidencias físicas y emocionales. La ostomía deja una abertura en el abdomen del paciente, cuando no puede, temporal o definitivamente, usar su intestino para la defecación. A través de este orificio (estoma) podrá expulsar las heces que son depositadas en una bolsa, así como los gases y otros fluidos corporales. Día del Odontólogo, por la creación de la Federación Odontológica Latinoamericana. Los odontólogos se ocupan profesionalmente de la salud bucal y dental. Durante la pandemia de Covid-19 han tenido que desempeñarse dentro de mayores medidas de seguridad sanitaria. Día del Vecino, en Venezuela, es promovido por sectores que se proponen celebrar y fomentar una "cultura del buen vecino", basándose en los valores de convivencia como: la tolerancia, el respeto, la cooperación y la participación. La referencia histórica sobre esta iniciativa tiene su origen en 1981, cuando comunidades organizadas de Caracas llevaron a cabo una movilización vecinal significativa al recoger más de 20.000 firmas en contra una ordenanza municipal que era adversada por las comunidades. Pero, aunque nunca decretaron un día, en Venezuela, sobre todo después de 1989 (Caracazo) surgieron agrupaciones y coordinaciones de vecinos y de movimientos vecinales, como por ejemplo, la Asamblea de Barrios en Caracas, que luchaba no sólo por mejores condiciones locales en los barrios sino también por otros derechos: contra la represión, por la vivienda y servicios como el agua o el alcantarillado, por las vías de acceso y contra los aumentos en tarifas de transporte (rutas troncales de los barrios), así como por incidir en las políticas públicas. Fue muy activa entre 1991 y 1993, con representantes de más de 200 barrios de la ciudad. Posteriormente (en tiempos de Chávez) destacaron los Comités de Tierras Urbanas a principios de los 2000, que buscaban regularizar la propiedad de los inmuebles en los barrios y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Otra organización significativa de vecinos fueron los Comités de Salud, junto a los Consejos Comunales. Surgieron al calor de la Revolución Bolivariana, pero la burocracia y el partidismo-estatal los fueron atrofiando o extinguiendo, privándoles de su esencia. Volviendo al propósito de esta celebración: es fomentar una cultura de buena convivencia entre vecinos, promoviendo valores como la tolerancia, el respeto, la cooperación y la participación. Quedan pocas asociaciones de vecinos y los Consejos Comunales han terminado perdiendo, por la burocracia estatal y la cooptación gubernamental, su condición real de Poder Popular, su vida y pluralidad democrática, su autonomía y capacidad contralora, al convertirse muchos de ellos en apéndices políticos. Está plateado pués, el rescate de los Consejos Comunales y otras formas de organización vecinal por la propia gente, para sean una expresión genuina y hacer valer la "participación democrática y protagónica" y que el "Poder Popular" sea Poder y sea Popular. Por lo tanto, hoy se trataría de reivindicar la participación autónoma de los vecinos y de las organizaciones sociales independientes del Estado o de cualesquiera otros de los poderes fácticos, incluído el económico, aunque también hay organizaciones convertidas en mamparas de partidos que los usan para sus fines coyunturales. Para este día, entonces, se proponen reuniones comunitarias para compartir experiencias, discutir problemas comunes y buscar soluciones colectivas; charlas y talleres de formación y de recuperación de la memoria vecinal, su historial de lucha, seguridad vecinal, cuidado del medio ambiente, importancia de la convivencia pacífica, etc. Además siempre es una forma de compartir la programación de actividades culturales, recreativas o deportivas. La reflexión y el intercambio de ideas sobre la situación de las comunidades y del país es ineludible. Día de la Unidad Alemana. Conmemora la reunificación de Alemania en 1990, tras la caída del Muro de Berlín. La República Democrática Alemana (RDA) que tenía un gobierno burocrático autodenominado "comunista" (ligado a la esfera de dominio de la URSS), se integra en la República Federal Alemana (RFA) con un régimen democrático-burgués. Es fiesta nacional en Alemania y símbolo del fin de la Guerra Fría. En 1226 murió Francisco de Asís (n. 1181). Religioso y santo italiano, diácono, conocido como "El Padre Francisco" y fundador de la Orden Franciscana, así como de la orden de las Hermanas Clarisas y otra orden seglar, regidas por la Iglesia católica en la Edad Media. Destaca como una figura de alta inspiración en la valoración de la naturaleza y de los animales, así como de la vida humilde. En 1700, Carlos II firma el testamento que pone fin a la dinastía de los Austrias en España y la Corona pasa al duque de Anjou, futuro Felipe V y primer Borbón de la dinastía española. También es un Borbón Felipe VI, el actual monarca de España, aunque ya no es una monarquía absoluta sino ligada a una democracia parlamentaria. En 1714 es creada la Real Academia de la Lengua Española, por cédula real del rey Felipe V de España. En 1813 tuvo lugar la batalla de Las Trincheras entre las fuerzas de voluntarios neogranadinos y los realistas partidarios de la Corona española. Tras la Campaña Admirable de Simón Bolívar el occidente de Venezuela quedó en poder de las fuerzas independentistas. Los realistas lanzaron una ofensiva contra la ciudad de Valencia, comandados por Domingo de Monteverde. Las fuerzas patriotas de Atanasio Girardot, José Luciano D'Elhuyar y Batista y Rafael Urdaneta lograron vencer a Monteverde en Bárbula el 30 de septiembre haciéndolo retroceder, aunque allí murió Girardot. El mayor neogranadino Luciano D'Elhuyar ataca nuevamente a los realistas en Las Trincheras, que terminan finalmente derrotados y Monteverde, gravemente herido emprende huida a Puerto Cabello donde y más tarde a Puerto Rico. Por esta acción militar, Simón Bolívar asciende al rango de Coronel a Luciano Delhuyar. En 1837 Nicolás Avellaneda nace en la ciudad de San Miguel de Tucumán, Argentina. Fue un abogado, periodista y político, presidente de la República entre 1874 y 1880, quien promovió la inmigración y la universidad pública. Fue senador por Tucumán y ministro de Justicia e Instrucción (1868 -1873). En 1889 nace en Hamburgo, el periodista y pacifista alemán Carl von Ossietzky. Aunque luchó en la I Guerra Mundial, abrazó posturas pacifistas y colaboróen diversos periódicos pacifistas. En 1922 funda el movimiento "Nie Wieder Krieg" (Nunca Más la Guerra) y denuncia el rearme secreto que realiza Alemania. Le conceden el Premio Nobel de la Paz en 1935, ante lo que Adolfo Hitler prohibe que los ciudadanos alemanes aceptar premios de esa procedencia. En 1899, el laudo arbitral de París dispone el despojo de 159.500 km2 de su territorio a Venezuela por parte de Inglaterra (arrebato del Esequibo). Inglaterra quería incluso más para llegar a dominar las bocas del Orinoco. Hoy la disputa por la Guayana Esequiva continúa con la actual Guayana independizada del Reino Unido. En 1990, con la firma de un Tratado de Unificación, se reunifican las dos alemanias, Alemania del Este y del Oeste, que quedaron divididas tras la II GM por 45 años de la llamada Guerra Fría entre las potencias capitalistas occidentales y la URSS. Al finalizar la II Guerra Mundial, Alemania fue dividida entre los cuatro vencedores aliados que enfrentaron a Hitler y a los nazis: la Unión Soviética, los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. En 1949, los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia reunificaron sus zonas de ocupación y se creaó la República Federal Alemana. Pero mientras ese lado era capitalista la Unión Soviética estalinista tenía un régimen no capitalista aunque burocrático y mantuvo su zona de ocupación dando paso a la República Democrática Alemana (RDA), bajo su influencia. En noviembre de 1989, con la caída del muro de Berlín, se dieron los primeros acuerdos para la reunificación alemana bajo la estructura existente en República Federal de Alemania (RFA) y Berlín volvió a ser la capital. Fue una asimilación. En 1911, nace en Caracas Edgar Sanabria presidente de Venezuela entre 1958/1959 (f. 1989). Luis Edgar Sanabria Arcia fue un abogado, profesor, diplomático y político venezolano, presidente provisional de Venezuela en 1958, poco después de la caída de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. En 1916 nació María de los Ángeles Alvariño González (2005). Fue una oceanógrafa, zoóloga y profesora española. Precursora en la investigación oceanográfica mundial, en 1953-54 fue la primera mujer científica en un buque oceanográfico británico, el Sarsia. A partir de 1956 realizó sus investigaciones en Estados Unidos. Descubrió 22 especies de organismos marinos. Fue la figura elegida en 2015 por la Real Academia Gallega de Ciencias (RAGC) para celebrar el 1 de junio el "Día de la Ciencia en Galicia", en el que por primera vez se homenajeó a una mujer investigadora. En 1935, tropas italianas con órdenes del dictador fascista Benito Mussolini, invaden Abisinia (actual Etiopía), con el propósito de volver a tener dominios cioloniales en África, como los que mantenían otras potencias europeas y alcanzar lo que había sido un deseo frustrado del viejo Imperio Romano. Roma tuvo contacto con Abisinia a través del comercio y la diplomacia, pero nunca llegó a dominarla, pues mantuvo su independencia. Con el fracaso fascista en la II Guerra Mundial también los deseos de Musolini terminaron frustrados, aunque Benito Mussolini logró inicialmente dominar Etiopía durante la Segunda Guerra Italo-Etíope, que tuvo lugar entre 1935 y 1936. Las tropas italianas lograron ocupar el país, estableciendo el África Oriental Italiana. Sin embargo, este dominio fue temporal. En el curso de la II GM, en 1941, las fuerzas aliadas, junto con las tropas etíopes lideradas por el emperador Haile Selassie, lograron expulsar a los italianos y restaurar la independencia de Etiopía. Por lo tanto, si bien Mussolini tuvo éxito en su invasión inicial, su control sobre Etiopía no perduró e Italia fue expulsada de allí. En 1940, nace en Mar del Plata, Argentina, la actriz, bailarina, cantante y directora teatral Nacha Guevara (Clotilde Acosta), ganadora de dos premios Martín Fierro, dos Konex, un ACE y un Grammy Latino. Escuchar: https://www.youtube.com/watch?v=nXFmm5RBCvA (sorprenden algunos temas entre la crítica sociopolítica y una aparente banalidad humorística). No llores por mí, Argentina: https://www.youtube.com/watch?v=zPyi-SnqtjA En 1952, en competencia nuclear por la "Guerra Fría" de Occidente con la URSS, el Reino Unido lleva a cabo su primera prueba de armas atómicas, en la operación "Hurricane", al hacer detonar una bomba de 25 kilotones de potencia, en las costas de la isla Trimouille, Australia. En 1954, nace en Dallas (EEUU) el músico y cantante estadounidense Stevie Ray Vaughan, considerado uno de los grandes guitarristas de blues. Desarrolló un sonido y estilo de fusión del blues con el rock. Escuchar a Vaughan. En 1967, fallece Woody Guthrie, el cantautor norteamericano que llevaba inscrito en su guitarra el mensaje: "Esta máquina mata fascistas" ("This machine kills fascists"). Se le considera el cantautor más influyente sobre Bob Dylan. Cobró fama en la crisis de los años 30 (s. XX), cuando la Gran Depresión; tiempos en los que cantó contra la desigualdad social. Escuchar a Guthrie. En 1968, con un golpe en Perú, los militares peruanos derrocan al presidente Fernando Belaúnde Terry, de tendencia pronorteamericana y se instala un gobierno de carácter nacionalista y en ciertos aspectos "progresista", presidido por el general Juan Velasco Alvarado, que impulsó la reforma agraria. Gobernó desde el golpe hasta 1975. En 1973 se creó el Instituto Nacional de Parques de Venezuela Inparques. Es un ente adscrito al llamado Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (Minec), con la responsabilidad de generar las políticas de protección de los parques nacionales, parques de recreación y monumentos naturales. Inparques tiene a su cargo la protección de unos 44 parques nacionales y custodia 36 monumentos naturales. En 1990 mediante la firma de un Tratado de Unificación, se vuelven a unir Alemania del Este y del Oeste finalizando así 45 años de división y de Guerra Fría. Como resultado de la II Guerra Mundial, Alemania se vio dividida entre los cuatro vencedores aliados: la Unión Soviética, los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. En 1949, los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia reunificaron sus zonas de ocupación y crearon la República Federal Alemana. Los soviéticos, establecieron la República Democrática Alemana. En noviembre de 1989, tras la caída del "muro de Berlín", el nuevo Estado alemán del Este, adopta la estructura de República Federal de Alemania, en la cual se integra, y Berlín recupera su condición de capital del Estado unificado, hace 32 años. En 1992, la cantante irlandesa Sinead O’Connor rompe una foto del papa Juan Pablo II frente a las cámaras de canal NBC en repudio al abuso sexual infantil: "Soy una mujer irlandesa. Y soy una niña de la que abusaron. La única razón por la que abrí la boca para cantar fue para poder contar mi historia y para asegurarme de que alguien la escucharía", expresó ante millones de televidentes y expectadores. Imágenes de TV que captan el momento de la ruptura de la foto del papa y seguidamente sus canciones. En 2002 un tribunal turco conmuta la pena de muerte por cadena perpetua al líder del independentismo kurdo Abdulla Ocalan. En 2010 Alemania da por concluida la Primera Guerra Mundial al abonar los últimos pagos de deuda por las llamadas reparaciones, 92 años después del fin del primer gran conflicto bélico en continente europeo. En 2013 mueren más de 360 inmigrantes africanos en un naufragio frente a la isla italiana de Lampedusa. Refugiados y migrantes africanos procedentes de Libia murieron ahogados a menos de una milla de la isla italiana, lo cual generó agudas polémicas sobre las migraciones y sobre la asistencia a los náufragos en el mar. Según ambas organizaciones internacionales la cuenta es de más de 20 mil personas fallecidas por naufragio de migrantes en el Mediterráneo. En 2013, el argentino Jorge Mario Bergoglio se convirtió en el primer Papa jesuita y latinoamericano de la historia de la Iglesia, quien escogió el nombre del santo Francisco. En 2015 Estados Unidos bombardea por error un hospital de Médicos Sin Fronteras en Kunduz (Afganistán) y causa veintidos muertos. En 2019, se declara el estado de excepción en Ecuador, por graves disturbios en las principales ciudades debidos a protestas causadas por la eliminación de subsidios al combustible y en medio de la paralización en el transporte público a nivel nacional. Hoy, en 2025 Ecuador se encuentra nuevamente convulsionado por protrestas populares, obreras, juveniles e indígenas contra las medidas neoliberales del gobierno de Noboa. En 2020 muere Juan Romero, último superviviente español del campo de concentración nazi de Mauthausen. El último superviviente español del campo de concentración nazi de Mauthausen. falleció en la localidad francesa de Aÿ-Champagne a los 101 años. En 2021, Venezuela se titula Campeón Mundial de Béisbol sub-23, tras blanquear a México 4 carreras por cero. Ver: https://www.aporrea.org/deportes/n368245.html Entre el 2 y el 3 de octubre de 2021, la opinión pública mundial es sacudida por la revelación de los "Pandora Papers". La mayor filtración de documentos en la historia, que revela paraísos fiscales de la élite mundial, incluyendo a 35 jefes y exjefes de Estado, y que también implica a 1.212 venezolanos, además de presidentes, expresidentes y políticos latinoamericanos. Lo que no queda claro es qué actuaciones de la justicia se derivaron de esas denuncias. Según los "Pandora Papers", Venezuela es el séptimo país con más propietarios de empresas en paraísos fiscales, con compañías offshore. Entre los dueños de estas sociedades figuran exfuncionarios, empresarios y personas relacionadas con casos de corrupción en Venezuela. Sin embargo, no aparecen directamente en los documentos los más altos jefes del gobierno. Es un tema del que poco se ha hablado en el país, cuando debieran estar abiertas importantes investigaciones. Últimamente se ha sabido muy poco de a dónde ha conducido este caso. Ver: https://www.aporrea.org/contraloria/n368253.html En 2023, organizaciones políticas, sindicales y sociales impulsan campaña contra la criminalización de las luchas populares. Integrantes del Encuentro Nacional en Defensa de los Derechos del Pueblo y el Comité de Familiares y Amigos y Amigas por la Libertad de las y los Trabajadores Presos, daban inicio a la campaña «Basta de criminalizar a quienes luchan», para exigir la liberación de las y los trabajadores y luchadores sociales injustamente encarcelados en Venezuela. Ver: www.aporrea.org/ideologia/n386689.html En 2024, estudiantes chilenos se movilizan por el fin del lucro en la educación. Las federaciones de estudiantes de Chile se movilizan en todo el país para reclamar el verdadero fin del lucro y de las cajas pagadoras en las universidades, una demanda histórica de lucha del movimiento estudiantil en la nación austral. Las protestas se vieron motorizadas luego de conocerse pormenores sobre los sueldos exorbitantes que recibía la exministra del área por parte de una universidad privada que recibe subvenciones estatales y en la que ejercía como docente. Ver: ww.aporrea.org/internacionales/n397177.html

