(VIDEO) 153 migrantes venezolanos regresan al país en el vuelo 77 de la Gran Misión Vuelta a la Patria

Este miércoles aterrizó el vuelo número 77 de la Gran Misión Vuelta a la Patria, lo que permitió no solo el retorno digno de 153 migrantes venezolanos que se encontraban en Estados Unidos, sino que también desmontó una campaña de descrédito que intentó imponerse en redes sociales sobre una supuesta «negativa» del Gobierno nacional para autorizar el aterrizaje del avión.

​La aeronave tenía previsto tocar suelo venezolano a las 10:30 de la mañana. Sin embargo, según el argumento de los funcionarios estadounidenses a bordo, las condiciones meteorológicas no lo permitieron.

En ese sentido, esta situación forzó al avión a devolverse a Puerto Rico y esperar a que el clima fuera favorable.

Ante estos hechos, medios occidentales crearon una falsa narrativa de que el Estado venezolano no había autorizado su ingreso al territorio.

​Horas después, las mentiras fueron desmentidas cuando 122 hombres, 21 mujeres y 10 menores de edad retornaron al país que los vio nacer a las 3:30 de la tarde. Como es habitual, las autoridades esperaban en el aeropuerto con todo un despliegue para recibirlos.

​Yuruany Correa, una de las connacionales a bordo del vuelo 77 de la Gran Misión Vuelta a la Patria, señaló que los funcionarios estadounidenses nunca les suministraron información certera sobre el motivo real del retraso. Afirmó que siempre los engañan con el objetivo de generarles sufrimiento y angustia.

«Nos cancelaron el vuelo. Nos cancelan el vuelo como ellos quieren y como les da la gana. No nos dicen nada, no nos dan información. Siempre tenemos que estar llorando. Ellos dicen que el extranjero que no llora no goza. Disfrutan del sufrimiento de nosotros los extranjeros y nos deshumanizan», expresó en coincidencia con otros de sus compañeros.

​No obstante, pese a las horas de espera, Correa afirmó estar feliz de estar nuevamente en el país, pues lo vivido en Estados Unidos lo describe «como un infierno».

Además, agradeció al presidente Nicolás Maduro y al equipo de la Gran Misión Vuelta a la Patria por facilitarles el retorno a Venezuela y por «nunca abandonar a los connacionales que están fuera de la nación bolivariana».