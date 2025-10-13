Will Schryver sobre entrega del Nobel a MCM: "lo otorgaron al títere que el imperio quiere instalar a través de la guerra en Venezuela"

El especialista en Geopolítica, Will Schryver, cuestionó este viernes la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a la extremista María Corina Machado, asegurando que es "un títere del imperio" para instalar un "gobierno vasallo" en Venezuela.

A través de su cuenta de la red social X, Schryver escribió con dudas sobre el prestigio de dicho premio: "Entonces... déjenme aclarar esto: el "prestigioso" Premio Nobel de la Paz fue otorgado al títere que el imperio quiere instalar —por medio de la guerra— como líder de un nuevo y sumiso gobierno vasallo en Venezuela".

??? So ... let me get this straight: the "prestigious" Nobel Peace Prize was bestowed upon the puppet the empire wants to install — by war — as the leader of a submissive new vassal government in Venezuela.

María Corina Machado looks to the sky for the Tomahawks to start flying: pic.twitter.com/bRhxiESCD7

— Will Schryver (@imetatronink) October 10, 2025

Además, agregó una fotografía de Machado viendo al cielo y la describió: "María Corina Machado mira al cielo para que comiencen a volar los Tomahawks".

Cabe destacar que este viernes el Comité Noruego del Nobel otorgó el premio a la figura de la extrema derecha venezolana, desatando fuertes críticas y comentarios negativos en el mundo, ya que María Machado solo ha impulsado más sanciones y violencia para Venezuela.