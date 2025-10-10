Colombia: Petro arremete contra la "voluntad bárbara de tirar un misil a gente desarmada" en el Caribe

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, insistió este jueves en su rechazo tanto a la campaña militar israelí en Gaza, como a los recientes ataques de EE.UU. contra lanchas en el Caribe, justo frente a las costas venezolanas.
"Esa barbarie hoy puede ser el Caribe, llegó a nuestras puertas", afirmó en Bruselas, donde sostuvo un encuentro con migrantes previo a la cumbre entre la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
Durante su discurso, que duró alrededor de 45 minutos, aseveró que "es lo mismo" lo sucedido en Gaza y en el Caribe, "la misma voluntad bárbara de tirar un misil a gente desarmada".
"Pensar que eso es normal y lógico, pues va a hacer que cometan un crimen contra la humanidad, pero contra nosotros, en este caso, el pueblo latinoamericano. Lo estamos comenzando a ver: barbarie", denunció.
En agosto, medios internacionales reseñaron del despliegue militar estadounidense en el sur del Caribe, supuestamente para enfrentar a los cárteles de la droga. Paralelamente, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, duplicó la recompensa por información que condujera al arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, bajo la acusación —nunca sustentada— de liderar un "cártel de narcotráfico".
Hasta el momento, Washington afirma haber bombardeado cinco embarcaciones en el Caribe, que han dejado al menos 21 víctimas mortales. En la región, Colombia ha tildado estas muertes de "asesinatos". Del mismo modo, organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han manifestado que "las personas no deben morir por usar, vender o consumir drogas".
Tras el despliegue militar estadounidense, los cancilleres de bloques, como la Celac y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), han pedido que se respete la declaración de la región como una zona de paz.
Maduro sostiene que su país es una presa de "una guerra multiforme" orquestada desde EE.UU. con vistas a propiciar un "cambio de régimen".