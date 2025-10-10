Colombia: Petro arremete contra la "voluntad bárbara de tirar un misil a gente desarmada" en el Caribe

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, insistió este jueves en su rechazo tanto a la campaña militar israelí en Gaza, como a los recientes ataques de EE.UU. contra lanchas en el Caribe, justo frente a las costas venezolanas.

"Esa barbarie hoy puede ser el Caribe, llegó a nuestras puertas", afirmó en Bruselas, donde sostuvo un encuentro con migrantes previo a la cumbre entre la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Durante su discurso, que duró alrededor de 45 minutos, aseveró que "es lo mismo" lo sucedido en Gaza y en el Caribe, "la misma voluntad bárbara de tirar un misil a gente desarmada".

"Pensar que eso es normal y lógico, pues va a hacer que cometan un crimen contra la humanidad, pero contra nosotros, en este caso, el pueblo latinoamericano. Lo estamos comenzando a ver: barbarie", denunció.