MAGA ("Hagamos que Estados Unidos Vuelva a ser Grande")se desmorona por la participación de Bad Bunny en el medio tiempo de el juego de campeonato de Futbol Americano Super Tazón. Los críticos exigen su deportación; la estrella contraataca.

10 de octubre de 2025,-El anuncio de Bad Bunny como el próximo artista del medio tiempo del Super Bowl ha desatado una furiosa polémica entre los simpatizantes de MAGA, quienes ahora exigen la deportación de la superestrella puertorriqueña, informó Jaja Agpalo para Tiempos Internacionales de negociosUK.

El cantante, cuyo verdadero nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio, ha hecho historia como el primer artista latino masculino en liderar el icónico espectáculo del medio tiempo. Sin embargo, la decisión ha recibido críticas generalizadas, incluso del presidente Donald Trump.

La crítica contra Bad Bunny se intensificó después de que usara su plataforma en Saturday Night Live (SNL) para reconocer su ascendencia y burlarse de la controversia. Su actuación se ha convertido en un punto álgido en la actual guerra cultural, con críticos lanzando acusaciones descabelladas y haciendo comparaciones extravagantes.

Exigencias de deportación y la ciudadanía estadounidense de Bad Bunny

Los simpatizantes de MAGA no han dudado en expresar sus opiniones en redes sociales, acusando al artista de ser antiamericano y exigiendo su expulsión de Estados Unidos.

Un crítico escribió en X: «Bad Bunny es un activista anti-Inmigración que odia a Trump y ni siquiera canta en inglés». El usuario luego lanzó una advertencia a la NFL, preguntando: «¿Están listos para el Super Bowl?... ¿Quién me apoya?». Otro usuario simplemente afirmó: «Bad Bunny tiene 4 meses antes de que lo deporten».

El desafiante monólogo de Bad Bunny en Sábado en La Noche en Vivo (SNL)

Bad Bunny habló sobre su confirmación para el medio tiempo y la controversia resultante durante su aparición en SNL, con un mensaje desafiante y orgulloso que alternaba entre el inglés y su castellano nativo.

Comenzó el monólogo en inglés: "Estoy muy emocionado de estar en el Super Bowl, y sé que la gente de todo el mundo que ama mi música también está feliz". Pasando al español, se dirigió directamente a su público: "Especialmente a todos los latinos del mundo y aquí en Estados Unidos".

Describió la oportunidad no como una victoria personal, sino como una victoria para su comunidad: "Más que un logro mío, es un logro de todos nosotros, demostrando que nuestro arduo trabajo en este país nunca nos será arrebatado ni borrado".

La estrella se burló directamente de sus críticos, hablando de nuevo en inglés y bromeando, advirtió: "Y si no entendieron lo que acabo de decir, ¡tienen cuatro meses para aprender!".