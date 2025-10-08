Donald Trump califica de "absolutamente ridícula" la elección del cantante Bad Bunny para el espectáculo de medio tiempo del juego de campeonato de Futbol Americano

8 e octubre de 2025.-El presidente Donald Trump se convirtió en el último conservador en criticar la elección del artista del medio tiempo del Super Bowl de este año, la megaestrella puertorriqueña Bad Bunny, y le dijo a Greg Kelly de Newsmax que la decisión era "absolutamente ridícula", informó Darnell Mayberry para El Atletico.

"No sé quién es. No sé por qué lo hacen; es una locura", dijo Trump en la entrevista del lunes por la noche. "Le echan la culpa a un promotor que contrataron para contratar entretenimiento. Me parece absolutamente ridículo".

Los artistas del medio tiempo del Super Bowl son seleccionados por la NFL en colaboración con Apple Music y Roc Nation, la compañía de entretenimiento fundada por Jay-Z.

Bad Bunny, quien canta principalmente en español, fue anunciado como el artista del medio tiempo del Super Bowl de este año a finales de septiembre. Ganador de tres premios Grammy y quien lanzó su último álbum, "Debí Tirar Más Fotos", en enero, será el primer hombre latinoamericano en encabezar el espectáculo de medio tiempo. También presentó el estreno de la temporada de "Saturday Night Live" durante el fin de semana.

A principios de este año, el cantante, compositor y productor usó su plataforma para criticar a Trump por sus políticas migratorias. Ha declarado que no incluyó ninguna parada en Estados Unidos continental en su última gira por temor a que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizara redadas en las salas de conciertos.

Tres días después de que se anunciara que Bad Bunny actuaría en el medio tiempo del partido del 8 de febrero en Santa Clara, California, un funcionario de la administración Trump afirmó que agentes de ICE estarían presentes.

"No hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a las personas que se encuentran en este país ilegalmente. Ni en el Super Bowl, ni en ningún otro lugar", declaró Corey Lewandowski, asesor principal de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, durante una aparición en "The Benny Show", presentado por el podcaster conservador Benny Johnson. "Los encontraremos. Los arrestaremos. Los internaremos en un centro de detención y los deportaremos".

En una aparición en el mismo programa el viernes, Noem se hizo eco de los comentarios de Lewandowski, y cuando Johnson sugirió que la selección de Bad Bunny podría ser un mensaje de la NFL a la administración Trump, dijo: "Son pésimos, y ganaremos, y Dios nos bendecirá".

La NFL no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el martes.

La selección de Bad Bunny fue recibida con entusiasmo por Zaileen Janmohamed, presidenta y directora ejecutiva del Comité Anfitrión del Área de la Bahía.