CPNB desarticula grupo extorsivo en el sector El Viñedo, Valencia

7 de octubre de 2025.-Funcionarios de la División de Investigación Penal del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) del estado Carabobo lograron la aprehensión de cuatro ciudadanos en el sector El Viñedo, municipio Valencia, por su presunta vinculación con delitos de extorsión a comerciantes de la zona, informó Prensa Mpprijp,

Durante el procedimiento fueron incautadas diversas evidencias de interés criminalístico, entre ellas un arma de fuego tipo revólver, un vehículo tipo motocicleta y cuatro teléfonos celulares que habrían sido utilizados para coordinar las acciones extorsivas.

El caso fue puesto a la orden del Ministerio Público, por la presunta comisión de estos delitos, así como de porte ilícito de arma de fuego y asociación para delinquir.

Esta acción forma parte del despliegue permanente de seguridad ciudadana que adelanta el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana en el estado Carabobo, con el objetivo de proteger a la población y combatir de frontalmente a las redes delictivas.

