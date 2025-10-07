Gobierno y sector privado se unen para robustecer la Gran Misión Abuelos y Abuelas de la Patria

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, solicitó convocar al sector privado de salud del país, para que se incorpore a la Gran Misión Abuelos y Abuelas de la Patria, y de esta manera llegar a los lugares más recónditos del país y unificar esfuerzos con el sector público para el impulso del cuarto (4to) vértice de esta iniciativa social del Gobierno Bolivariano.

Esta información fue suministrada durante su programa semanal Con Maduro +», número 93, en el que subrayó que la Gran Misión es una de las más hermosas Grandes Misiones de Nueva Generación, que tiene que renovar de manera constante energía e impulso para llegar a todos los abuelos y abuelas del país.

«Hemos ido levantando una idea, un proyecto, un sueño de país, que llamaba el comandante Chávez, una utopía concreta-realizada, que es construir un país colmado de igualdad, libertad, armonía, donde nadie esté solo y podamos compartir», expresó el Mandatario nacional.

En este sentido, el Jefe de Estado recordó que el 8 de mayo del año 2024, lanzó los cuatro (4) vértices de la Gran Misión Abuelos y Abuelas de la Patria, como lo son: salud y alimentación, protección social integral, el Movimiento de Abuelos y Abuelas de la Patria y las Casas de Abuelos y Abuelas de la Patria, para brindar atención integral y de calidad a los adultos mayores.

Por este motivo, el líder revolucionario exhortó al gobierno regional y local a dar a conocer cada uno de los vértices de este proyecto social y que, a su vez, llegue a cada rincón y hogar de la nación para asegurar la Suprema Felicidad Social de los abuelos y abuelas.

CLAP 4S para los Abuelos y Abuelas de la Patria

Entre los objetivos planteados para el afianzamiento de la Gran Misión, el Dignatario instó a aumentar la calidad a nivel de medicinas, suplementos y alimentación, mediante el robustecimiento del CLAP abuelos 4S (salud y alimentación sana)

En esta línea, es importante detallar que el CLAP 4S, «CLAP Sano para Abuelos y Abuelas», es un componente especial dentro de la Gran Misión Abuelos y Abuelas de la Patria, que busca proveer alimentos y otros rubros esenciales bajo un criterio de salud a los adultos mayores, con el objetivo de asegurar una alimentación equilibrada y adecuada.

El Jefe de Estado ordenó a los gobernadores y alcaldes del país, a acelerar la instalación de las nuevas Casas de Abuelos y Abuelas de la Patria, para que los Círculos de Abuelos tengan una instancia en la que se puedan impulsar los programas diseñados para su bienestar y calidad de vida.

En este sentido, resaltó que ya se han logrado grandes avances en la Gran Misión Abuelos y Abuelas de la Patria, por lo que afirmó que ya se cuentan con las condiciones para activar la configuración de los nuevos Círculos de Abuelos y Abuelas.

En la misma línea, ha detallado los alcances que se han obtenido hasta este 2025:

Consolidación de más de 60 mil Círculos de Abuelos y Abuelas de la Patria.

Registro y activación de más de 1 millón 104 mil hombres y mujeres de la tercera edad.

En este orden de ideas, Diógenes Hatuey Linares, quien asumirá por completo la jefatura de organización dentro de la Gran Misión Abuelos y Abuelas de la Patria, acotó que se tiene previsto a partir de mañana hasta el 31 de octubre, a realizar 100 mil asambleas de Círculos de Abuelos y Abuelas de la Patria.