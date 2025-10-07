(AUDIO) INAMEH reporta que lluvias se intensificarán este martes por el paso de la onda tropical 41

Venezuela amanece con condiciones climáticas inestables que propiciarán un aumento en la nubosidad, lluvias y chubascos con descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional por la Onda Tropical número 41, que presenta un desplazamiento inusual sobre el Mar Caribe, y la influencia de una Vaguada Monzónica al noroeste del país.

La información fue publicada por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), donde reseñó que estos sistemas, sumados a los efectos de calentamiento diurno y la convección local, generarán precipitaciones de intensidad variable.

Durante la madrugada y la mañana de este martes se espera nubosidad parcial, alternando con zonas despejadas en buena parte del país. Sin embargo, se prevé el desarrollo de mantos nubosos que dejarán lluvias y chubascos con actividad eléctrica ocasional en la Guayana Esequiba, Amazonas, Llanos Occidentales, Centro Occidente, Región Insular y Zulia.

Asimismo, en la tarde y noche se anticipa un aumento progresivo de la cobertura nubosa en la mayor parte del territorio con formación de células convectivas, acompañadas de precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas, con especial énfasis en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, la Gran Caracas, Falcón, los Andes y Zulia.