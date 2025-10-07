Presidente Maduro le pide al Papa León XIV ayudar a mantener la paz en Venezuela

CARACAS, Venezuela, 7 de octubre de 2025 — El presidente venezolano, Nicolás Maduro, declaró el lunes que le pidió al Papa León XIV que ayudara a mantener la paz en el país sudamericano, informó Prensa Asociada.

Los comentarios de Maduro se producen mientras el ejército estadounidense continúa atacando presuntas embarcaciones con narcotráfico en aguas venezolanas, en lo que el presidente Donald Trump ha declarado un "conflicto armado" con los cárteles. Maduro indicó que solicitó la ayuda de León XIV en una carta.

"Tengo gran fe en que el Papa León XIV, como expresé en la carta que le envié, ayudará a Venezuela a preservar y lograr la paz y la estabilidad", declaró Maduro durante su programa semanal en la televisión estatal.

Maduro no proporcionó detalles de la carta. La oficina de prensa de su gobierno no respondió de inmediato a una solicitud de copia del documento.

El ejército estadounidense ha llevado a cabo cuatro ataques mortales en el Caribe desde el mes pasado. El último dejó cuatro muertos el viernes.

El gobierno de Trump ha declarado a los legisladores que está tratando a los narcotraficantes como combatientes ilegales y que se requiere la fuerza militar para combatirlos. Esta afirmación de los poderes presidenciales de guerra prepara el terreno para una acción más amplia y plantea interrogantes sobre hasta dónde llegará la administración sin la aprobación del Congreso.

Maduro ha afirmado repetidamente que las acciones del ejército estadounidense están diseñadas para derrocarlo.