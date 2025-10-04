Partido gobernante de Japón elige a Sanae Takaichi como nueva líder, probablemente se convierta en primera mujer Primer Ministro

Para Sanae Takaichi, convertirse en la primera mujer en ocupar el cargo de Primer Ministro de Japón podría ser la parte fácil.

La ultraconservadora de línea dura y halcón frente a China ha declarado que garantizar la alianza entre Japón y Estados Unidos es su principal prioridad diplomática.

TOKIO, 4 de octubre de 2025— El partido gobernante de Japón eligió el sábado como nueva líder a la exministra de Seguridad Económica, Sanae Takaichi, una ultraconservadora de línea dura y de línea dura con China, lo que la convierte probablemente en la primera mujer en ocupar el cargo de primer ministro del país, informó Prensa Asociada - Politico.com.

En un país con una baja clasificación internacional en materia de igualdad de género, Takaichi, de 64 años, hace historia como la primera mujer líder del Partido Liberal Democrático (PLD), conservador y con una larga trayectoria en el poder. Takaichi es uno de los miembros más conservadores de este partido, dominado por hombres.

Admiradora de la exprimera ministra británica Margaret Thatcher, Takaichi es una protegida de la visión ultraconservadora del exprimer ministro japonés Shinzo Abe y una asidua visitante del Santuario Yasukuni, considerado un símbolo del militarismo japonés en tiempos de guerra, lo que podría complicar las relaciones de Tokio con sus vecinos asiáticos.

Takaichi venció al ministro de Agricultura Shinjiro Koizumi, hijo del popular ex primer ministro Junichiro Koizumi, en una segunda vuelta electoral celebrada el sábado por el PLD.

Takaichi sustituye al primer ministro Shigeru Ishiba, ya que el partido espera recuperar el apoyo público y mantenerse en el poder tras importantes derrotas electorales.

Es probable que sea la próxima primera ministra de Japón porque el partido sigue siendo, con diferencia, el mayor en la cámara baja, que determina al líder nacional, y porque los grupos de la oposición están muy divididos.

"Ahora que el PLD tiene su primera presidenta, el panorama cambiará un poco", declaró Takaichi mientras probaba la silla presidencial.