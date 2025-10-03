Protestan frente a sede de la ONU en Caracas en solidaridad con Palestina

Movimientos sociales protestaron frente a la sede de la ONU en Caracas en apoyo a Palestina

3 de octubre de 2025.- Bajo las consignas “¡abajo el sionismo que va a caer, que va a caer! ¡Y arriba Palestina que va a vencer, que va a vencer!”, un grupo de personas ataviadas con pañuelos y banderas de Palestina expresaron, frente a la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Caracas, su rechazo ante la barbarie perpetrada por Israel en Gaza.



En la actividad estuvieron presentes colectivos sociales, movimientos feministas y organizaciones venezolanas de derechos humanos, con el fin de unirse al clamor internacional.



La concentración, convocada de emergencia el 2 de octubre tras la interceptación por parte de las fuerzas armadas israelíes de la flotilla humanitaria que se dirigía rumbo a Gaza, se transformó en un acto de denuncia y solidaridad internacional.



La noticia del asalto a la “Global Sumud Flotilla”, integrada por casi 50 embarcaciones y cerca de 500 activistas de 44 nacionalidades, encendió la indignación global. Los manifestantes exigieron la liberación de los detenidos y el cese inmediato del genocidio contra el pueblo palestino.



“Estamos aquí porque es urgente. No solo por el ataque a la flotilla, sino por la vida y la libertad de Palestina”, expresó Zuleika Matamoros, docente y activista. “Como ciudadanos del mundo, debemos asumir el compromiso de exigir el fin del exterminio y apoyar a quienes arriesgan todo por llevar ayuda humanitaria”, añadió, recordando que la represión y el asedio a Gaza no son hechos aislados, sino parte de una ocupación que se extiende desde 1948.



La concentración estuvo marcada por la fuerza de las consignas: “¡Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá!”, “¡Que viva la lucha del pueblo palestino!”, y el eco de voces y palmas que acompañaban cada grito. “No podemos hacer la vista gorda ante un genocidio transmitido en vivo y en directo, contado por sus propias víctimas”, denunció otro de los oradores, subrayando que más de 270 periodistas han sido asesinados en Gaza, una cifra sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial.