La Casa Blanca refuta la declaración del Papa León XIII de que los inmigrantes sufren un “trato inhumano” en Estados Unidos

No es la primera vez que el obispo de Roma critica las políticas migratorias de la administración Trump.



La administración Trump se ha encontrado nuevamente en conflicto con un papa.



3 de octubre de 2025.- El miércoles, la secretaria de prensa Karoline Leavitt refutó la sugerencia del martes del papa León XIV de que quienes apoyan el "trato inhumano a los inmigrantes en Estados Unidos" podrían no ser "provida", informó Politico.



"Alguien que dice estar en contra del aborto pero a favor de la pena de muerte no es realmente provida", añadió el papa nacido en Estados Unidos. Los comentarios del pontífice surgieron en respuesta a las preguntas de los periodistas sobre el plan de la Arquidiócesis de Chicago de otorgar un premio a la trayectoria al senador Dick Durbin, demócrata que apoya el derecho al aborto y representa al estado natal de Leo, Illinois.



Leavitt afirmó que "rechazaría el trato inhumano a los inmigrantes ilegales en Estados Unidos bajo esta administración", y luego criticó las políticas migratorias del expresidente Joe Biden y destacó algunos de los crímenes violentos cometidos por inmigrantes indocumentados.



“Esta administración está intentando hacer cumplir las leyes de nuestra nación de la manera más humana posible, y estamos cumpliendo la ley”, declaró durante la rueda de prensa del miércoles. “Lo hacemos en nombre de los ciudadanos de nuestro país que viven aquí”.



La secretaria de prensa, quien es devotamente católica y reza habitualmente con su personal antes de sus ruedas de prensa, no mencionó al papa.





No es la primera vez que la Casa Blanca, que ha mostrado su fervor religioso, especialmente cristiano y católico, a través de sus políticas, discrepa con el Vaticano. A principios de este año, el vicepresidente J. D. Vance, otro católico acérrimo, se enfrentó al difunto papa Francisco por las duras políticas migratorias de la administración.



Un portavoz de Vance declinó hacer comentarios sobre las declaraciones de Leo.



En su segundo mandato, el presidente Donald Trump ha buscado cumplir con la masiva ofensiva fronteriza que prometió durante la campaña electoral, enviando agentes federales de inmigración para realizar redadas masivas y muy publicitadas por todo el país. La Casa Blanca publicó un video ASMR de detenidos encadenados, y el Día de San Valentín publicó el mensaje: "Las rosas son rojas, las violetas son azules; vengan aquí ilegalmente y los deportaremos".



Durante la sesión informativa, Vance rechazó la exigencia de los demócratas de renovar los subsidios del seguro médico, que están a punto de expirar, para financiar al gobierno, alegando que los inmigrantes son responsables de los tiempos de espera más largos en las salas de emergencia.



“Muy a menudo, quien espera en urgencias es un inmigrante ilegal, a menudo alguien que no habla inglés”, dijo. “¿Por qué esas personas reciben cobertura médica en hospitales pagados por ciudadanos estadounidenses?”