Kash Patel despide a un agente en prácticas del FBI por exhibir la bandera del orgullo homosexual

2 de octubre de 2025.-El empleado del FBI fue despedido el primer día del cierre gubernamental, mientras el presidente Trump amenazaba con más despidos.

El director del FBI, Kash Patel, despidió el miércoles a un agente en prácticas por exhibir una bandera del orgullo gay en su escritorio mientras estaba asignado a una oficina local en California el año pasado, según tres personas familiarizadas con el asunto.

El agente en prácticas, quien anteriormente trabajó como especialista de apoyo del FBI en Los Ángeles, recibió una carta, fechada el 1 de octubre y firmada por Patel, en la que se le acusaba de haber exhibido un mensaje "político" inapropiado en el lugar de trabajo durante su asignación en California bajo la presidencia de Joe Biden, según una copia de la carta compartida con MSNBC.

La carta citaba las facultades del presidente Donald Trump, amparadas en el Artículo II de la Constitución, para despedir a personal de carrera de agencias federales, una justificación utilizada en varios despidos recientes en el Departamento de Justicia y el FBI. Los despidos están siendo impugnados en varias demandas.

"Tras analizar los hechos y las circunstancias, y considerando su período de prueba, he determinado que actuó con falta de criterio al exhibir inapropiadamente carteles políticos en su área de trabajo durante su anterior asignación en la Oficina Local de Los Ángeles."