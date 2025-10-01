Irán pide sanciones integrales e inmediatas contra Israel por genocidio

En su intervención en la 60.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, celebrada para revisar un nuevo informe sobre las actividades de las empresas involucradas en la construcción de asentamientos por parte del régimen de Israel en los territorios palestinos ocupados, el representante de Irán ante la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Ali Bahreini, ha acogido con beneplácito la actualización de la base de datos del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, y valorado la acción de la Comisión de Investigación Palestina, haciendo hincapié en que las atrocidades que comete Israel en Gaza equivalen a crimen de genocidio.

Refiriéndose al elemento legal de "intención específica" en la eliminación de un grupo, ha señalado que la conducta y las declaraciones de los funcionarios israelíes constituyen pruebas irrefutables de tal intención que no pueden ser ignoradas.

El informe, presentado por la Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, está elaborado ​​de conformidad con las resoluciones 31/36 y 53/25 del Consejo de Derechos Humanos e incluye un análisis de 215 empresas prioritarias de 596 presuntos casos. El informe destaca que la base de datos solo abarca a las empresas que participan directamente en actividades relacionadas con la construcción de asentamientos, desde el suministro de equipos y servicios bancarios hasta la explotación de recursos naturales y la degradación ambiental.

El Alto Comisionado Adjunto también se refirió a la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de julio de 2024, en la que se calificaban las políticas de Israel de violación del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y se pedía a los gobiernos que cumplieran con sus obligaciones de no apoyar la presencia ilegal del régimen en los territorios ocupados.

El diplomático iraní ha enfatizado el compromiso de los gobiernos de prevenir y castigar el genocidio y la necesidad de abstenerse de prestarle cualquier tipo de asistencia, como norma imperativa del derecho internacional. Bahreini ha condenado la complicidad de algunos gobiernos occidentales en estos crímenes y ha exigido la imposición inmediata de sanciones integrales contra el régimen sionista.

"Nunca nos rendiremos y seguiremos clamando justicia contra este genocidio", ha precisado el representante iraní.

Los países islámicos y latinoamericanos también adoptaron posiciones alineadas en esta reunión, condenando al régimen israelí y enfatizando la necesidad de una acción inmediata por parte de la comunidad internacional.

El número de palestinos asesinados por la agresión israelí en Gaza ha ascendido a 66 055, con 168 346 heridos.