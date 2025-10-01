(VIDEO) A Milei se le escapa la tortuga

Miércoles, 01 de octubre de 2025.- Direcciona su editorial de hoy, Ari Lijalad, sobre el tiempo que le queda al gobierno presidido por Javier Milei ante de las elecciones que s realizaran este próximo 26, y hace uso de una frase usada por Diego Armando Maradona: se le escapó la tortuga, en su momento, y que se relaciona con que si se te escapa una tortuga, es porque vas muy lento, más lento que la tortuga, referido a cómo va a llegar la administración Milei, a la que todo le sale mal, puntualiza Lijalad, al día de las elecciones.Obviamente, cada una de las decisiones que toman lo complican cada vez más, y habla mucho de Milei, de Caputo, de este gobierno que se le escapa la tortuga.Porque en su ceguera, en su estancamiento ideológico de quedarse con un manual donde supuestamente pasan, las cosas que pasan, sólo en el excel de Milei, cuando esas cosas no suceden entramos en una caída de las cuales tienen que ser rescatados, ya dos veces este año, por los Estados Unidos.Y siempre la culpa es del otro.