Sindicatos presentan demanda por el plan "ilegal" de Donald Trump de despedir a numerosos empleados federales durante el cierre

La demanda solicita a un juez federal que detenga el "uso cínico de empleados federales como peones en las deliberaciones del Congreso"

WASHINGTON 1ero de octubre de 2025- — Dos sindicatos presentaron una demanda contra la administración Trump por sus planes de despedir a empleados federales durante el inminente cierre gubernamental, alegando que las "amenazas ilegales" eran contrarias a la ley y deberían ser declaradas ilegales por un tribunal federal de San Francisco,

"Estas acciones son contrarias a la ley, arbitrarias y caprichosas, y el uso cínico de empleados federales como instrumento en las deliberaciones del Congreso debería ser declarado ilegal y prohibido por este Tribunal", alegaba la demanda, presentada horas antes del cierre.

La demanda fue presentada por la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales y la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, Condales y Municipales, e involucra a los grupos Democracy Forward y el Fondo Estatal de Defensores de la Democracia.

El expediente judicial no reflejó de inmediato qué juez se encargaría del caso, que incluye como acusado a Russell Vought, director de la Oficina de Administración y Presupuesto de Estados Unidos.