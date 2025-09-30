Estados Unidos se prepara para el cierre del gobierno ante la inminente fecha límite de esta medianoche

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el líder de la mayoría del Senado, John Thune, hablan con la prensa en la Casa Blanca el 29 de septiembre de 2025. | Credito: Francis Chung/POLITICO

Cierre casi seguro después de que el Senado rechazara nuevamente proyectos de ley de financiación.

Los legisladores están a punto de enfrentarse al primer lapso de financiación gubernamental desde 2019.

Un cierre gubernamental es prácticamente inevitable.

30 de septiembre de 2025.-El martes, los senadores rechazaron proyectos de ley provisionales de gasto, incluyendo una resolución continua aprobada por la Cámara de Representantes, que constituía la última salida para evitar un cierre gubernamental programado para las 00:01 del miércoles, informaron Jordain Carney y Katherine Tully-McManus para Politico.

No hay indicios de ningún otro avance que pueda evitar un cierre antes de la medianoche, e incluso si lo hubiera, sería prácticamente imposible que los legisladores actuaran al respecto. Una acción rápida del Senado requeriría el consentimiento de los 100 senadores, y aprobar cualquier medida que no sea la CR aprobada por la Cámara requeriría la intervención de la otra cámara.

El presidente de la Cámara, Mike Johnson, envió a sus miembros a casa hasta el lunes en un intento de presionar al Senado para que aceptara lo que la Cámara ya aprobó: un plazo de siete semanas. Minutos después de la votación fallida sobre ese proyecto de ley el martes, la oficina de presupuesto de la Casa Blanca emitió un memorando instruyendo a las agencias a "ejecutar sus planes para un cierre ordenado" a la medianoche.

Ante el impasse, los legisladores y la Casa Blanca intercambiaron duras críticas el martes sobre quién era el responsable del primer cierre del gobierno desde 2019.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, declaró antes de la votación que los demócratas "tendrían la misma influencia el 21 de noviembre", cuando expira la medida aprobada por la Cámara de Representantes: "Esta es una RC a corto plazo, es lo mismo que hacemos siempre: financia al gobierno hasta el 21 de noviembre".

Sin embargo, el líder de la minoría, Chuck Schumer, replicó rápidamente que Thune "no se me acercó ni una sola vez para preguntarme: '¿Es aceptable este proyecto de ley? ¿Qué quieren que incluya?'. Lo llaman bipartidista. No lo es. Así no se negocia. Así no se aprueban los proyectos de ley de asignaciones".

Así como los líderes del partido no lograron encontrar una salida mutuamente aceptable antes del cierre, no están ni cerca de un acuerdo sobre cómo salir de él.

Los republicanos del Senado creen tener la ventaja porque piden a los demócratas que voten sobre una solución "limpia" a corto plazo, similar a las propuestas que los demócratas han apoyado en el pasado. El martes se sintieron alentados cuando el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes fracasó en el pleno del Senado por 55 a 45, con tres demócratas votando a favor.

Eso fue un mejor resultado para el Partido Republicano que en una votación anterior hace 11 días, cuando el senador de Pensilvania, John Fetterman, fue el único demócrata que se unió a los republicanos. Esta vez, la senadora de Nevada, Catherine Cortez-Masto, y el senador de Maine, Angus King, independiente que participa en las asambleas electorales demócratas, se unieron a él. El senador de Kentucky, Rand Paul, fue el único republicano que votó en contra.