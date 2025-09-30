(VIDEO) Bloquean ataque a Venezuela desde Washigton

Martes, 30 de septiembre de 2025.- Ataque bloqueadoLos demócratas no quieren guerra con Venezuela y se le fueron encima a Trump.Incluso, uno exasesor de Biden se lo cantó en la cara al mandatario estadounidense.Desde Washington, la voz de Juan González, exasesor de Joe Biden para América Latina, sonó como un freno de emergencia: en entrevista con Patricia Janiot pidió negociar con Nicolás Maduro y lanzó un ultimátum a Trump: a usted lo eligieron para sacarnos de las guerras, no para meternos en más.Aquí tiene que haber un diálogo, esa es la ruta, para conseguir un cambio democrático.La mayoría de los venezolanos rechaza una intervención militar de los Estados Unidos, la gente en las calles no quiere ejércitos extranjeros dictando el destino nacional.