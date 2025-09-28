Yulimar Rojas regresó triunfal a Venezuela y se presentó en el Brígido Iriarte donde se encontró con la fanaticada

La campeona de salto triple se reunió con atletas y seguidores de su carrera olímpica Credito: Agencias

La campeona mundial de salto triple y medallista olímpica venezolana, Yulimar Rojas, estuvo presente en el estadio Brígido Iriarte de Caracas para participar en la III Parada de la Liga Nacional de Atletismo, donde compitió en la categoría de Salto Triple.

En su participación, Rojas logró como mejor registro en la justa deportiva de 14.38 metros en su tercer intento; en una jornada donde pudo compartir con los venezolanos que la fueron a ver tras 12 años de ausencia de las pistas venezolanas.

Rojas manifestó sentise muy bien y que es una «maravilla» regresar al país y vivir la experiencia deportiva, así como dijo estar privilegiada y tener la posibilidad de estimular a todos los niños que estuvieron presentes a que se animen al deporte. Dijo que estar en Venezuela era una de las cosas que más quería hacer.

«Yo, ahora mismo, esta fue la competencia final para mi. Luego de Tokio me di un receso y dije que iré a saltar con mi país. Me lo tomé como unas vacaciones (…) esta competencia fue el plus para lo que viene. Para el año que viene será un año cargado de competencias, estaré mejor físicamente y más mentalizada que voy a volver al lugar que pertenezco: lograr el oro, el campeonato de invierno, acercándome a mis marcas», destacó en declaraciones para distintos medios.

Resaltó que su foco está puesto en las olimpíadas de Los Ángeles 2028, aunque insistió en quue debe continuar buscando su mejor forma física y manteniéndose dentro de los 15 metros. Resaltó que Venezuela siempre ha estado con ella, agradeciendo nuevamente el apoyo de la fanaticada en sus participaciones.

Sobre el atletismo nacional, Yulimar Rojas aseguró que ha ido creciendo y avanzando, resaltando que los menores han ido avanzando en su formación como deportistas. También expresó que sigue de cerca lo que ocurre en el territorio nacional en cuanto al deporte se refiere.

Señaló que vienen los Juegos Bolivarianos en diciembre y que los atletas agradecen el apoyo de la Liga Nacional para estimular el deporte.

Resultados de la competencia:

– Primer intento: 13.85 m

– Segundo intento: Nulo

– Tercer intento: 14.38 m

– Cuarto intento: 14.24 m

La jornada fue más que una competencia: fue una celebración del talento venezolano, de la perseverancia y del vínculo indisoluble entre una atleta y su nación.

Yulimar Rojas volvió a casa y con ella, volvió la esperanza, el orgullo y la certeza de que Venezuela es una cuna de grandeza.