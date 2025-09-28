Estampida en mitin político del popular actor Vijay deja 40 muertos en la India

Una estampida en la India durante el mitin de un popular actor y político en el estado sureño de Tamil Nadu mató al menos a 40 personas e hirió a otras 124, dijo el domingo el ministro estatal de Salud.

Ma Subramanian dijo a The Associated Press que 36 víctimas ya estaban muertas cuando fueron llevadas a un hospital el sábado por la noche y cuatro más fallecieron después. Indicó que los heridos estaban en su mayoría estables. Los fallecidos incluían a nueve niños, señaló Subramanian.

Decenas de miles de personas se reunieron en el distrito de Karur el sábado para asistir al mitin de Joseph Vijay Chandrasekhar, conocido popular y profesionalmente como Vijay, en medio de un calor sofocante. Vijay es uno de los actores más exitosos de Tamil Nadu y se postula para un cargo en las elecciones estatales programadas para principios de 2026.

En los estados del sur de la India, particularmente en Tamil Nadu, algunas estrellas de cine tienen un estatus de ídolos, enraizado en la antigua cultura tamil de adoración al héroe y a la imagen. Muchos se han convertido en políticos y algunos incluso han recibido un estatus divino.

S. Sabesan, un residente que estuvo en el mitin, dijo que se suponía que Vijay debía dirigirse al evento masivo alrededor del mediodía, pero llegó más de seis después. Señaló que para ese momento, una gran multitud había bloqueado las carreteras.

"Se colocaron muchas barricadas y cuerdas alrededor del lugar" para el manejo de la multitud, dijo Sabesan, agregando que la multitud se volvió tan grande que "nadie podía controlarla".

Varias personas "se desmayaron mientras él se dirigía al mitin. Vijay detuvo el discurso y llamó a una ambulancia para ayudarlos", agregó Sabesan, un empresario textil de 42 años.

R. Rajendaran, un abogado en Karur que presenció el mitin y el posterior accidente, dijo que en un momento Vijay lanzó botellas de agua a la multitud desde lo alto de su vehículo de campaña.

"Cuando decidió irse y su vehículo comenzó a moverse, se desató el caos cuando cientos de sus fans y seguidores persiguieron su vehículo", dijo Rajendaran. "Eso es lo que llevó a la estampida".

Subramanian, el ministro, informó que "hubo indisciplina" en el mitin. El gobierno ha anunciado una investigación liderada por un exjuez que presentará el informe en un mes, dijo.

El ministro principal de Tamil Nadu, M.K. Stalin, anunció que se darán más de 11.000 dólares para cada una de las familias de los fallecidos.

Vijay se retiró de la actuación en 2024 y lanzó su propio partido político, Tamilaga Vettri Kazhagam. Ha atraído a grandes multitudes a sus reuniones públicas.

Horas después del accidente, Vijay ofreció sus condolencias.

"Mi corazón está destrozado", publicó en X. "Estoy retorciéndome en un dolor y tristeza insoportables e indescriptibles que las palabras no pueden expresar".

El primer ministro indio, Narendra Modi, dijo que el "desafortunado incidente" fue "profundamente triste".

Las estampidas son relativamente comunes en India cuando se reúnen grandes multitudes. En enero, al menos 30 personas murieron cuando decenas de miles de hindúes se apresuraron a bañarse en un río sagrado durante el festival Maha Kumbh, la reunión religiosa más grande del mundo.