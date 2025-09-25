Amazon pagará multa de $ 2.500 millones para resolver demanda de la FTC

Que alegaba "patrones ocultos" en las suscripciones a Prime.

25 de septeiembre de 2025.-La agencia alegó que el gigante tecnológico engañó a los clientes para que se registraran en Amazon Prime y luego les confundió la cancelación, Informó Scott Younker para La Guia de Tom.

Según la FTC, el acuerdo de 2.500 millones de dólares se dividirá en dos grupos. Amazon deberá pagar 1.000 millones de dólares en sanciones civiles, la segunda multa más alta en la historia de la FTC.

Los otros 1.500 millones de dólares se pagarán a los clientes de Amazon que se registraron en Prime o que no pudieron cancelar su suscripción.

Entre los consumidores elegibles se incluyen quienes se registraron en Prime mediante el formulario de "Pago en una sola página" entre el 23 de junio de 2019 y el 23 de junio de 2025. Además, el acuerdo exige que Amazon incluya un botón claro y visible para que los clientes rechacen Prime.

La compañía también debe ser más clara sobre el precio, la frecuencia de renovación y los procedimientos de cancelación.

Amazon también debe crear una forma sencilla para que los consumidores cancelen Prime. Además, la empresa debe pagar a un supervisor externo independiente para que supervise la distribución de las tarifas de restitución a los clientes.

Amazon responde

Amazon respondió al acuerdo afirmando que ayuda a la compañía a seguir adelante.

"Nos esforzamos muchísimo para que a los clientes les resulte claro y sencillo registrarse o cancelar su membresía Prime, y para ofrecer un valor sustancial a nuestros millones de fieles miembros Prime en todo el mundo", declaró Mark Blafkin, portavoz de Amazon, en un comunicado.

"Seguiremos haciéndolo y esperamos con interés los resultados que ofreceremos a los miembros Prime en los próximos años".

Amazon destacó que ni la compañía ni sus ejecutivos admiten ninguna culpabilidad en el acuerdo.

Un portavoz declaró a Tom's Guide que los cambios solicitados por la FTC ya se implementaron hace años. La compañía afirmó que cumplirá con la ley y que era mejor resolver el caso que pasar por un largo juicio.