Venezuela será sede del Congreso Mundial en Defensa de la Madre Tierra

Caracas 25 de septiembre de 2025.- Venezuela será epicentro global en el Congreso en Defensa de la Madre Tierra que se realizará en Caracas del 09 al 10 de octubre, con la participación de más de 3 mil personas entre los que destacan: expertos, líderes, activistas, movimientos sociales, ambientalistas, científicos, académicos, estudiantes, consejos ecosocialistas y el poder popular, informó Prensa MinEcosocialismo.



Se trata de 2.657 invitados nacionales y 253 internacionales provenientes de 56 países del mundo, quienes debatirán 9 temas, como son: La crisis climática y el modelo socioeconómico imperante; Biodiversidad en riesgo; Los derechos de la Madre Tierra; Conflictos socioambientales y los derechos humanos; Contaminación y residuos; Economía sostenible; Educación y cultura ambiental; Justicia intergeneracional y juventud; Alianzas internacionales y acciones concretas.



En el Bicentenario del Decreto de Chuquisaca, emitido por el Libertador Simón Bolívar, el Gobierno Bolivariano que lidera el presidente Nicolás Maduro, da un paso al frente para reunir a los pueblos del mundo, quienes alzarán sus voces para debatir, generar propuestas y unir esfuerzos para accionar de manera concreta ante la emergencia y los efectos de la crisis climática capitalista.



Este importante evento, será antesala a la Conferencia de las Partes (COP30), a realizarse en noviembre de 2025 en la ciudad de Belém de la República Federativa de Brasil y permitirá unificar criterios sobre temas urgentes y transversales que afectan al planeta, integrando perspectivas científicas, políticas, sociales, económicas, espaciales territoriales y culturales.