El Papa León XIV habla sobre Donald Trump y JD Vance en la primera entrevista en profundidad desde el cónclave

El primer Papa estadounidense de la Iglesia Católica, el Papa León XIV, dice en una entrevista en profundidad que aún no se ha reunido ni hablado con el presidente Trump.

22 de septiembre de 2025.-El Papa León XIV compartió sus reflexiones sobre Donald Trump y cómo el primer pontífice estadounidense de la Iglesia Católica podría colaborar con el presidente en su primera entrevista a fondo desde su elección al papado en mayo, informó Kathryn Palmer, Estados Unidos Hoy.

En la entrevista, publicada el 18 de septiembre, el Papa, nacido en Illinois, abordó diversos temas, incluyendo el clima político en Estados Unidos. El Papa, ex cardenal Robert Francis Prevost, nació y creció en un suburbio al sur de Chicago. También posee la ciudadanía peruana tras haber desarrollado gran parte de su carrera allí.

Leo, de 70 años, declaró al medio de noticias religiosas Crux que no planea "involucrarse en política partidista", pero añadió que "no teme plantear temas" que considera evangélicos.

El papa también recordó una conversación que tuvo con el vicepresidente J.D. Vance, en la que, según dijo, habló con el líder republicano sobre la importancia de la dignidad humana. Vance, el primer católico converso en ocupar el cargo de vicepresidente, se reunió en privado con el nuevo papa, junto con el secretario de Estado Marco Rubio y sus esposas, menos de dos semanas después de la elección de Leo.

"Obviamente, hay algunos asuntos en Estados Unidos que son preocupantes", dijo Leo. "Seguimos buscando maneras de, al menos, responder y plantear algunas de las preguntas que deben plantearse".

El papa dijo que aún no se ha reunido con Trump ni ha tenido conversaciones directas con él, pero mencionó la acaparadora visita de su hermano al Despacho Oval.

Louis Prevost y su esposa, Deborah, se reunieron brevemente con el presidente y la vicepresidenta, y posaron para fotografías en el Despacho Oval el 20 de mayo. Trump declaró a la prensa que simpatiza con el papa y sus dos hermanos, y describió a Louis Prevost como un gran fan de MAGA (Hacer que Estados Unidos Vuelva a ser Grande).

"Uno de mis hermanos lo conoció y ha sido muy franco sobre sus opiniones políticas", dijo Leo. "Pero si hubiera temas específicos que abordar, si fuera posible, no tendría ningún problema en hacerlo".

El papa también aplaudió la carta abierta de su predecesor a los católicos en febrero, en la que criticaba las políticas migratorias y las deportaciones masivas de Trump, calificándolas de peligrosas y de una "gran crisis".