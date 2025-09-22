El presidente de Egipto, Abdul Fattah al-Sisi, ha indultado al destacado activista británico-egipcio Alaa Abdel Fattah

+ Abd el-Fattah indultado tras peticiones internacionales y huelgas de hambre

+ El Consejo Nacional de Derechos Humanos de Egipto celebra el indulto

+ Su familia hizo campaña por su liberación y se reunió con el primer ministro británico, Starmer

+ El activismo de Abd el-Fattah le ha llevado a múltiples encarcelamientos desde la Primavera Árabe

22 de septiembre de 2025- El destacado activista egipcio-británico Alaa Abd el-Fattah fue liberado el martes, según informó su familia, un día después de que el presidente Abdel Fattah al-Sisi lo indultara a él y a otros cinco presos, tras un largo encarcelamiento y reiteradas huelgas de hambre que provocaron peticiones internacionales por su liberación, informó Reuters.

Abd el-Fattah, de 43 años, se ha convertido en el preso político más destacado de Egipto tras pasar gran parte de su vida adulta entrando y saliendo de prisión debido a su activismo, y en un símbolo poco común de la oposición a la amplia represión del régimen de Sisi.

"Alaa está en casa. Me llamó desde el número de nuestro vecino mientras esperábamos en la prisión", dijo su hermana, Sanaa Seif, en Facebook. "Estamos de camino a su encuentro".

A pesar de las campañas que pedían su liberación, especialmente durante la cumbre climática COP27 que Egipto acogió en 2022, las esperanzas de su liberación solo aumentaron cuando Sisi ordenó a las autoridades en septiembre que estudiaran su posible indulto. El nombre de Abd el-Fattah había sido eliminado de la lista de "terrorismo" de Egipto meses antes.

SE ESPERA LA LIBERACIÓN CUANDO SE PUBLIQUE EL INDULTO

El Consejo Nacional de Derechos Humanos de Egipto, un organismo financiado por el Estado, celebró la decisión, afirmando que indicaba un creciente énfasis en la justicia rápida.