CANTV inaugura Zona Ultra - Wifi Libre en la Plaza Bolívar de Caracas

Caseta telefónica con Código QR para Wifi Libre en la Plaza Bolívar de Caracas

22 de septiembre de 2025.- Cantv y Patriacell avanzan con el despliegue de Wifi en lugares emblemáticos de la capital, en esta oportunidad se inauguró la Zona Ultra, en las cuatro esquinas de la Plaza Bolívar, en articulación con la Alcaldía de Caracas que tiene el compromiso de ofrecer Internet de calidad a los visitantes de estos espacios de la ciudad.



El presidente de Cantv, MG. Iván Rafael Hernández Dala, señaló que: “Este es un proyecto anunciado por nuestro Comandante en Jefe, Nicolás Maduro Moros, quien informó que más de 6.000 teléfonos públicos a nivel nacional serían aprovechados para esta nueva tecnología. Con el apoyo de Patriacell presentamos la propuesta y hoy vemos cómo se hace realidad”.



Por su parte, el presidente de Patriacell, Julio Makarem, explicó que en la Zona Ultra los usuarios podrán conectarse escaneando un código QR y disfrutar de Wi-Fi, de manera inmediata.



La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, manifestó su agradecimiento con Cantv y Patriacell por impulsar este importante proyecto que llena de alegría al pueblo. Informó que este es apenas el inicio del despliegue “tendremos Zonas Ultra en cuatro plazas principales y luego en toda Caracas, para que nuestro pueblo y quienes nos visitan disfruten de conectividad en los espacios públicos”.



Con iniciativas como esta, el Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso de llevar tecnología de punta e innovación para que el pueblo venezolano disfrute de una conectividad de calidad.