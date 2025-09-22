El novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad de Madrid, será juzgado por el delito de fraude contra la hacienda pública

El novio de Isabel Ayuso es acusado por el delito de fraude contra la hacienda pública Credito: Agencias

El novio de Isabel Díaz Ayuso, quien es una de las figuras de la oposición de la derecha española, y presidenta de la Comunidad de Madrid será juzgado próximamente, por presunto fraude fiscal, según una decisión adoptada el lunes por la jueza de instrucción de este caso, que levanta polémica desde hace meses.

El empresario Alberto González Amador será juzgado, en una fecha todavía por determinar, por presuntos delitos contra la hacienda pública y falsedad en documento mercantil, según el auto consultado este lunes por AFP. La Fiscalía, que en España suele comunicar las penas que solicita antes de que comience el juicio oral, pide una pena de tres años y nueve meses de prisión para el empresario.

González Amador, cuya compañía compraba mascarillas en el extranjero que posteriormente revenderlas a administraciones en España, está acusado de un fraude de alrededor de 350.000 euros (unos 410.000 dólares) entre 2020 y 2021, en el punto álgido de la epidemia de Covid-19.

Para evitar que su cliente recibiera una pena elevada, sus abogados enviaron supuestamente un correo electrónico a la Fiscalía, proponiendo un proyecto de declaración de culpabilidad. Pero su contenido, acabó filtrado rápidamente en la prensa.

Este incidente desencadenó un nuevo caso dentro del hecho, que derivó en un evento sin precedentes en España: que el Tribunal Supremo abriera una investigación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de ser el origen de las filtraciones.

García Ortiz, quien fue nombrado por el gobierno izquierdista de Pedro Sánchez, también será juzgado próximamente por presunta revelación de secretos judiciales. El Tribunal Supremo le impuso inicialmente una fianza de 150.000 euros, pero acabó reduciéndola a la mitad.

Este complejo caso dio lugar a tensos enfrentamientos entre el ejecutivo de Sánchez y el Partido Popular (oposición de derecha), quien acusa al gobierno de haber orquestado las filtraciones para dañar la imagen de Díaz Ayuso, la influyente presidenta de la región de Madrid.

Además, se produce en un contexto marcado por las diferentes investigaciones judiciales que afectan a personas cercanas al líder socialista, como su esposa Begoña Gómez, o su hermano David.

Santos Cerdán, antigua mano derecha de Sánchez y ex número tres del Partido Socialista, está en prisión preventiva desde junio en el marco de una investigación sobre sobornos relacionados con contratos públicos.

En este caso, están también imputados el exministro y también antigua persona de confianza del presidente del Gobierno, José Luis Ávalos, y su estrecho colaborador Koldo García.

mdm/rs/mb