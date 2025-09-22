Reino Unido advierte a Israel contra tomar represalias por el reconocimiento de Palestina

La ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, advirtió este lunes al Gobierno de Israel contra cualquier represalia por el reconocimiento por parte del Reino Unido del Estado de Palestina, por ejemplo con la anexión de más territorio en Cisjordania.

"Le he dejado claro al ministro de Exteriores israelí que no deben hacer eso, y le he dejado claro también que la decisión que hemos tomado es la mejor manera de respetar la seguridad tanto de Israel como de los palestinos", declaró a la cadena pública BBC.

Cooper se encuentra en Nueva York, donde participará en la conferencia internacional sobre la solución de dos Estados auspiciada por Francia y Arabia Saudí, en la que detallará el proceso para el reconocimiento de un Estado palestino anunciado el domingo en Londres por el primer ministro británico, Keir Starmer.

"Se trata de proteger la paz, la justicia y, fundamentalmente, la seguridad de Oriente Medio. Seguiremos trabajando con todo el mundo en esa región para lograrlo", dijo a la BBC.

"Lo fácil sería dar marcha atrás y decir: 'Bueno, es demasiado difícil'. Pero pensamos que eso está mal, después de haber visto tanta devastación, tanto sufrimiento", añadió.

"Así como reconocemos a Israel, el Estado de Israel, también debemos reconocer el derecho de los palestinos a un Estado propio", puntualizó.

Cooper no especificó cuándo prevé que el Consulado del Reino Unido en Jerusalén se convierta en embajada e indicó que se mantendrá como tal hasta que se establezca un proceso diplomático con la Autoridad Palestina.

La ministra precisó que usará la Conferencia sobre la solución de dos Estados durante la Asamblea General de la ONU para consensuar con otros países los pasos hacia ese objetivo, como la constitución de un gobierno de transición palestino y medidas de seguridad, con la exclusión expresa del grupo islamista Hamás.

Tras haber adelantado en julio sus intenciones, Starmer anunció este domingo formalmente el reconocimiento por el Reino Unido del Estado de Palestina, con el objetivo, dijo, de "revivir la esperanza de la paz" para los palestinos e israelíes, cada uno con un Estado propio.

"Ante el creciente horror en Oriente Medio, actuamos para mantener viva la posibilidad de la paz y una solución de dos Estados. Esto significa un Israel seguro y protegido junto a un Estado palestino viable. Por el momento no tenemos ninguno de los dos", afirmó en un vídeo pregrabado.

"Hace más de 75 años reconocimos el Estado de Israel como una patria para el pueblo judío. Hoy nos unimos a más de 150 países que reconocen también el Estado palestino", agregó, en una declaración histórica para el Reino Unido, que administró Palestina desde 1920 hasta la creación en 1948 del Estado israelí.