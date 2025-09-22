Gaceta Oficial 43.186 jueves 07 de agosto 2025

2025-08-07 Gaceta Oficial 43186

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE GOBIERNO

CNEH

Providencia que designa a las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan, como Miembros Principales y Suplentes del Consejo Directivo de la FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE ESTUDIOS HISTÓRICOS, CNEH.

FUNDACIÓN NACIONAL EL NIÑO SIMÓN (FNNS)

Providencia que designa a Marta Elena Natera Guillén, como Directora de la Fundación Regional El Niño Simón del estado Sucre.

ESPRODA MAISANTA

Providencia que designa a Carmen Aurora Neira Jaimes, como Auditora de la Empresa Socialista de Producción y Desarrollo Agropecuario Maisanta, S.A., (ESPRODA MAISANTA), en calidad de Encargada.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

Resolución que designa a Arramigris Matsel Ferreira Hernández, como Coordinadora Nacional de Consejos Estadales de Gestión Universitaria (CEGU), de este Ministerio.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Acta Constitutiva de la Fundación Centro de Investigaciones Científicas para la Medicina Tradicional y Ancestral (CICMETA).

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO

Resolución que confiere la condecoración Orden al Mérito en el Trabajo, como reconocimiento a su compromiso, preparación, perseverancia y entereza en el trabajo de quienes se han mantenido en pie de lucha para garantizar la operatividad de la Oficina Nacional del Tesoro, a las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

CONATEL

Providencia que ordena la apertura de los Procedimientos de Oferta Pública, que en ella se mencionan.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS, MOVIMIENTOS SOCIALES Y AGRICULTURA URBANA

Resolución que designa a Jhosy Alexander Coronado Pineda, como Director General de la Oficina de Gestión Comunicacional, adscrito al Despacho del Ministro.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Resolución que designa a Trinidad Celeste Rodríguez Rivas, como Directora de la Dirección de Materias de Especial Atención de la Defensoría del Pueblo, en calidad de Encargada.

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PLENA

Resolución que establece que ningún tribunal despachará desde el 15 de agosto de 2025 hasta el 15 de septiembre de 2025, ambas fechas inclusive. Durante ese período permanecerán en suspenso las causas y no correrán los lapsos procesales. Ello no impide que se practiquen las actuaciones que fueren necesarias para el aseguramiento de los derechos de alguna de las partes, de conformidad con la ley.

