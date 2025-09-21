Estados Unidos: Decenas de trabajadores sancionados tras el asesinato de Charlie Kirk, periodistas hasta Jimmy Kimmel

Manifestantes se congregaron en Hollywood, California, el jueves para protestar contra la decisión de ABC de retirar del aire el programa de Jimmy Kimmel. Credito: JW Hendricks/NurPhoto/Shutterstock

Empleadores y funcionarios están tomando medidas enérgicas contra comentarios considerados "inapropiados" tras el asesinato del activista de extrema derecha.

21 de septiembre de 2025.-Tras el asesinato del activista de extrema derecha Charlie Kirk, decenas de personas en Estados Unidos han sido despedidas, suspendidas o sancionadas por publicaciones en redes sociales sobre Kirk y su muerte, mientras empleadores y funcionarios públicos toman medidas enérgicas contra comentarios que consideran "inapropiados", informó El Guardian.

Después de que Kirk, de 31 años, fuera asesinado a tiros el 10 de septiembre mientras hablaba en la Universidad del Valle de Utah, miembros de la administración Trump instaron al público a denunciar a cualquiera que parezca estar "celebrando" su asesinato.

"Denúncienlos, y qué demonios, llamen a su empleador", dijo JD Vance. "No creemos en la violencia política, pero sí en la civilidad".

Durante la última semana, activistas y políticos conservadores han estado circulando y publicitando publicaciones en redes sociales sobre Kirk y su muerte que consideran inapropiadas y que, según afirman, celebran o se burlan de su muerte. De igual manera, han lanzado campañas de presión instando a los empleadores a tomar medidas contra estas personas.

Grupos de libertades civiles y defensores de la libertad de expresión han advertido que la ola de despidos y expulsiones amenaza con sofocar la libertad de expresión y podría vulnerar las protecciones de la Primera Enmienda.

Estas son algunas de las personas que, según se informa, se han visto afectadas por la represión hasta el momento:

Trabajadores del gobierno

El Servicio Secreto de EE. UU. suspendió a un empleado la semana pasada tras escribir, según se informa, en una publicación de Facebook que Kirk "esparció odio y racismo en su programa". Añadió: "Al final, uno responde ante Dios y crea cosas con palabras. Solo se puede eludir el karma; este no se va", según CBS News.

Un portavoz de la agencia confirmó a The Guardian: "Este empleado fue suspendido inmediatamente y se ha iniciado una investigación".

El Servicio Secreto "no tolerará comportamientos que violen nuestro código de conducta", añadió el portavoz.

Fox News también informó que un empleado de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) fue puesto en licencia administrativa por una publicación en Instagram que describía a Kirk como "un misógino homófobo, racista y literal".

Un portavoz de FEMA declaró a The Guardian que las palabras del empleado son repugnantes e inadmisibles, y que fue puesto inmediatamente en licencia administrativa.

"Esperamos que todos los servidores públicos mantengan los más altos estándares de profesionalismo, respeto e integridad", añadió.

La Guardia Costera de EE. UU. también declaró la semana pasada que estaba "al tanto de la actividad personal inapropiada en redes sociales" realizada por uno de sus empleados "en relación con la reciente violencia política" y que estaban "investigando activamente esta actividad y tomarán las medidas pertinentes para responsabilizar a la persona".

Medios de comunicación y entretenimiento

El miércoles por la noche, se supo que el programa nocturno de Jimmy Kimmel había sido suspendido "indefinidamente" tras los comentarios que hizo sobre el tiroteo de Kirk.

En una transmisión reciente, Kimmel sugirió que "muchos en el mundo de Maga están trabajando arduamente para sacar provecho del asesinato de Charlie Kirk", lo que provocó quejas del presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr.

Carr declaró: "Estas empresas pueden encontrar maneras de cambiar su conducta y tomar medidas contra Kimmel, o la FCC tendrá que asumir más trabajo".

Horas después, ABC, propiedad de Disney, anunció que el programa de Kimmel sería suspendido indefinidamente después de que el operador afiliado, Nexstar, calificara los comentarios de Kimmel de "ofensivos e insensibles".

Esto ocurrió después de que la semana pasada MSNBC despidiera a su analista político senior, Matthew Dowd, tras sugerir en antena que la propia retórica de Kirk podría haber contribuido al tiroteo que lo mató. MSNBC condenó los comentarios de Dowd como "inapropiados, insensibles e inaceptables".