El presidente de Corea del Sur Lee Myung afirma que las demandas de inversión de Estados Unidos provocarían una crisis financiera

El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, habla durante una mesa redonda empresarial entre Corea del Sur y Estados Unidos en el Hotel Willard de Washington, D.C., EE. UU., el 25 de agosto de 2025. Credito: Annabelle Gordon | Reuters

21 de septiembre de 2025.- La economía de Corea del Sur podría caer en una crisis similar a la de 1997 si el gobierno acepta las actuales exigencias de Estados Unidos en las estancadas negociaciones comerciales sin salvaguardias, declaró el presidente Lee Jae Myung a Reuters.

Seúl y Washington acordaron verbalmente un acuerdo comercial en julio, en el que Estados Unidos reduciría los aranceles del presidente Donald Trump sobre los productos surcoreanos a cambio de 350.000 millones de dólares en inversiones surcoreanas, entre otras medidas.

Aún no han puesto el acuerdo por escrito debido a las disputas sobre cómo se gestionarían las inversiones, afirmó Lee.

"Sin un swap de divisas, si retiráramos 350.000 millones de dólares como exige Estados Unidos e invirtiéramos todo esto en efectivo en Estados Unidos, Corea del Sur se enfrentaría a una situación similar a la de la crisis financiera de 1997", declaró a través de un traductor.

En una entrevista en su oficina el viernes, Lee también habló sobre una enorme redada de inmigración de Estados Unidos que detuvo a cientos de coreanos, así como sobre las relaciones de Seúl con su rival Corea del Norte, el gigante vecino China y Rusia.

Pero las conversaciones sobre comercio y defensa con Estados Unidos, aliado militar y socio económico clave de Corea del Sur, eclipsan el viaje que Lee realizará el lunes a Nueva York, donde se dirigirá a la Asamblea General de las Naciones Unidas y será el primer presidente surcoreano en presidir una reunión del Consejo de Seguridad.

Elogia la gestión de Trump en la redada contra Hyundai.

Lee, un liberal, asumió el cargo en unas elecciones anticipadas en junio después de que su predecesor conservador, Yoon Suk Yeol, fuera destituido y encarcelado por imponer brevemente la ley marcial. Lee ha buscado calmar al país y su economía, y afirmó que planea aprovechar su visita a Estados Unidos para anunciar al mundo que "la Corea democrática ha vuelto".