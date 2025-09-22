Principal
Secciones
Foro
Nosotros
Colabora
Publicidad
Actualidad
Anti-imperialismo
Anti-corrupción
Ciencia y tecnología
Cívico Militar
Cultura
DDHH / contra la Impunidad
Deportes
Desarrollo Endógeno
Pachamama
Economía
Educación
Energía y Petróleo
Ideología
Internacionales
Lucha Campesina
Medios
Medios Alternativos
Misiones
Oposición
Poder Popular
Regionales
Trabajadores
Venezuela en el Exterior
Principal
/
Actualidad
(Caricatura)Los Destrazos por Marquitos: Ahora sí es verdad la Sayona Maricori llegó hasta el final con el Inmundito..
Por:
Marco Pedraza
|
Lunes, 22/09/2025 01:07 AM
|
Versión para imprimir
Caracas, 22 de septiembre de 2025.
Esta nota ha sido leída aproximadamente
218
veces.
Recomienda esta nota en las redes sociales:
Noticias Recientes:
Ataque militar estadounidense cerca de Venezuela altera la vida en comunidades pesqueras
Estados Unidos:
Según informes, el "El Zar de la frontera" de Trump, Tom Homan, aceptó 50.000 dólares en efectivo de agentes encubiertos del FBI
Estados Unidos: Decenas de trabajadores sancionados tras el asesinato de Charlie Kirk, periodistas hasta Jimmy Kimmel
Estados Unidos:
Crisis laboral de la Generación Z: Quizás simplemente hay demasiados graduados universitarios ahora
El presidente de Corea del Sur Lee Myung afirma que las demandas de inversión de Estados Unidos provocarían una crisis financiera
La FANB va a la Comunidad en la Guayana Esequiba: Preparación y Unión para la Defensa de Venezuela
Con el apoyo de Estados Unidos, Benjamin Netanyahu promete responder a los países que reconocen al Estado de Palestino
Presidente Nicolas Maduro envía carta a Donald Trump solicitando diálogo
Realizan balance de la operación "Los Cuarteles van al Pueblo"
Nueva York protesta contra políticas migratorias de Trump y para exigir la paz en Gaza
Neomacarthismo: La Casa Blanca prepara lista de izquierdistas enemigos
Reino Unido, Canadá y Australia reconocen el Estado de Palestina
(Versión de 2025) Nace la Negra Matea - ONU (2024): "crimen de guerra" las explosiones de bips por Israel
Efemérides del 21 de septiembre: Día de la Paz (¿en los cementerios?) y Día del Alzheimer
Reprimen en Perú marcha de la Generación Z contra Dina Boluarte y el Congreso
Conucos productivos deben ponerse en marcha plantea la Unión Campesina Nacional Ezequiel Zamora
Inicia despliegue de «Los Cuarteles van al Pueblo» en todo el país
Cuba inicia recolección de firmas en apoyo a Venezuela ante agresiones norteamericanas
Golpista Leopoldo López pide nuevamente intervención militar de Estados Unidos contra Venezuela
Diosdado Cabello: "La dignidad del pueblo venezolano es nuestra arma más poderosa"
(VIDEO) Venezuela exigió ante la ONU cese de operaciones militares de EE. UU. en el Caribe
El Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz en Venezuela busca "crear un espacio de diálogo", dice experto
Identificado y denunciado, el agresor no ha sido detenido
Exigen justicia para joven herido de bala en Caracas por un vecino
INAMEH reporta precipitaciones de intensidad variable se prevén en diversas regiones del país
Advirtió: "Somos arrechos y si nos amenazan más arrechos nos ponemos"
(VIDEO) Presidente Maduro participó en el Congreso Campesino Ezequiel Zamora en Aragua
(VIDEO) EEUU: Arrestan a decenas de manifestantes y funcionarios electos en un centro de detención migratorio en Manhattan
Policía británica detiene al empresario venezolano Alejandro Betancourt en Londres y lo libera tras pago de fianza
Trump amenaza a Venezuela con consecuencias "incalculables" si no acepta retorno de migrantes
Insta a Trinidad y Tobago a desistir de su vasallaje ante EEUU
Delcy Rodríguez responde a ministro trinitario sobre "amenaza nuclear"
"Puerta giratoria": Foro Penal registra la misma cantidad de encarcelaciones y excarcelaciones políticas
(VIDEO) Ministro Padrino López desmiente deserciones en la FAN
Trump pide al Supremo una orden de emergencia que le permita revocar el TPS a más de 300.000 venezolanos
Convite advierte sobre acelerado envejecimiento poblacional en Venezuela
Estados Unidos: California prohíbe a los agentes de Inmigración usar mascarillas en el estado
En el nuevo acuerdo
La Casa Blanca afirma que el algoritmo y los datos de TikTok estarán controlados "por Estados Unidos"
En Caracas
Más de 450 kits entregados rumbo a la Carrera 5K "Dia Mundial del Turismo"
La India advierte que nueva tarifa estadounidense para visa H-1B tendrá “consecuencias humanitarias”
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos retira apoyo clave a agricultores Afro-estadounidenses
Libre,libre, Palestina desde el río hasta el mar
(VIDEOS) Seguiremos por las calles defendiendo la lucha del pueblo palestino
Diosdado Cabello lidera caravana de unidades militares en despliegue operacional para garantizar la paz de Venezuela
Mérida: Trabajadores avanzan obras de asfaltado en la pista de el Aeropuerto Juan Pablo Pérez Alfonzo de El Vigía
Comparte en las redes sociales
Síguenos en Facebook y Twitter
Síguenos en Twitter
Notas relacionadas
Ataque militar estadounidense cerca de Venezuela altera la vida en comunidades pesqueras
Estados Unidos:
Según informes, el "El Zar de la frontera" de Trump, Tom Homan, aceptó 50.000 dólares en efectivo de agentes encubiertos del FBI
Estados Unidos: Decenas de trabajadores sancionados tras el asesinato de Charlie Kirk, periodistas hasta Jimmy Kimmel
Estados Unidos:
Crisis laboral de la Generación Z: Quizás simplemente hay demasiados graduados universitarios ahora
El presidente de Corea del Sur Lee Myung afirma que las demandas de inversión de Estados Unidos provocarían una crisis financiera
Revise noticias similares en la sección:
Actualidad
Golpista Leopoldo López pide nuevamente intervención militar de Estados Unidos contra Venezuela
Luis Vicente León indicó que sólo un 3% de la población apoyaría una intervención militar extranjera
(Caricatura)Los Destrazos por Marquitos: El viejo truco de los MAJUNCHES MARICORINOS en vestirse de ovejas
(Caricatura) Los Destrazos por Marquitos: La SAYONA MARICORI no pierde tiempo ya está preparada para la invasión estadounidense
La ultraderecha violenta entra en pánico por perder financiamiento
Revise noticias similares en la sección:
Oposición