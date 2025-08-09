Maduro denuncia "complot con explosivos" y afirma estar bendecido ante cualquier amenaza

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Credito: Web

09-08-25.-En el marco del lanzamiento del Plan Vacacional Comunitario Venezuela Ríe 2025, el presidente Nicolás Maduro denunció un supuesto intento de atentado con explosivos en una plaza pública de Caracas el pasado domingo.



Según su versión, el plan habría sido impulsado por lo que llamó un “triángulo pavoroso”: “La sayona fascista”, el “imperialismo” y el “narcotráfico”.



Maduro aseguró que el operativo de seguridad frustró el ataque gracias a lo que definió como un “triángulo vencedor”: la “fusión perfecta popular-militar-policial”.



El presidente afirmó sentirse “bendecido” y reiteró que “está comprobado que el que se mete con Maduro y el que se mete con Venezuela se seca por siempre y para siempre, a la corta o a la larga”. Reivindicó la importancia de “hacer el bien” y comparó su filosofía con las enseñanzas de Simón Bolívar y Jesucristo.



Además, indicó que nuevos implicados fueron capturados y que las investigaciones apuntan al "narcotráfico colombiano, a la mafia albanesa-ecuatoriana y a bandas criminales que operaban en el país". Prometió revelar en las próximas horas más detalles sobre decomisos y detenciones.



En su intervención también señaló a la líder opositora María Corina Machado como parte de la conspiración, vinculándola al plan para "detonar una bomba" en Plaza Venezuela.



El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, informó que 15 personas fueron detenidas, una de ellas en Colombia, y que el ataque fue desarticulado tras el hallazgo de un bolso con presuntos explosivos cerca del lugar.



Cabello atribuyó la planificación del complot a actores radicados en Colombia, aunque aclaró que el gobierno de Gustavo Petro no estaría involucrado. También responsabilizó a Estados Unidos de participar en la trama.

