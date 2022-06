(VIDEO) Manolo de los Santos: "La cumbre de los amigos de Biden es un gran fracaso"

El dirigente de la Asamblea Internacional de los Pueblos, Manolo De Los Santos, conversó este jueves en exclusiva para Venezuela News. Habló sobre la organización de las Cumbre de los Pueblos a realizarse en paralelo a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles.



El también activista de los Derechos Humanos (DDHH), ofreció sus impresiones con respecto a la Cumbre de las Américas. Recordemos que la administración de Estados Unidos (EEUU), ha decidido excluir de manera unilateral a países como Venezuela, Nicaragua y Cuba.



«La cumbre de los amigos de Biden es un gran fracaso, por su práctica antidemocrática, no solamente en excluir a ciertos países, sino que también excluye a su propio pueblo norteamericano».



Con relación al tema de los DDHH, señala que desde la Cumbre de las Américas no está propuesto llevar a la mesa temas como el derecho a la alimentación, vivienda y educación. Por ese motivo señala que este encuentro de países es un fracaso.



Como consecuencia, Manolo De Los Santos, señala que se realizará un espacio alternativo, llamado la Cumbre de los Pueblos. Para la misma se darán cita representantes de EEUU, Venezuela, México, Argentina, Colombia, Bolivia y el resto del continente.



«Vamos a estar movilizados denunciando esta política de exclusión por parte del gobierno de EEUU en esta Cumbre de los Pueblos».



Situación de la convocatoria



Igualmente, durante la entrevista exclusiva, destacó que esta Cumbre de los Pueblos está siendo organizada desde hace 6 meses.



«Hace 95 días entregamos la solicitud para que se nos permita marchar y movilizarnos en las calles de Los Ángeles. Sin embargo, hasta la fecha no hemos tenido respuesta. Cuando nos reunimos con las autoridades, la excusa que nos dan es que el Servicio Secreto aún no ha autorizado manifestaciones públicas en la ciudad durante los días de la Cumbre de las Américas».



Señaló directamente al Gobierno Federal y al Servicio Secreto, de estar impidiendo el derecho democrático de manifestar libremente.



«Igualmente lo hemos denunciado, que sin permiso o con permiso miles de personas en la ciudad de Los Ángeles vamos a salir a las calles el 10 de junio. Vamos a marcar nuestro rechazo a la Cumbre y a todas las políticas de exclusión que mantiene EEUU. Donde se excluye a los pobres, a los trabajadores y a miles de personas en este país, que cada vez tienen menos derecho a existir en esta sociedad».



Cumbre de Las Américas vs Cumbre los Pueblos

Al contrario de la «Cumbre de los amigos de Biden», Manolo De Los Santos puntualiza que la premisa de la Cumbre de los Pueblos es la inclusión. Vamos a tener participación de los representantes de todo el continente.



Para este encuentro se darán cita organizaciones sociales de todo tipo, relacionadas con la lucha de los migrantes, de las mujeres, de la comunidad LGBTIQ+.



«Estamos creando un espacio de diálogo y debate, donde inclusive no tenemos que estar todos de acuerdo en todo. Pero si tenemos algo en común, y es que no queremos vivir en un mundo de políticas, de guerra, de sanciones, de bloqueo, de racismo y homofobia».