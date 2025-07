EEUU usó cerca de una cuarta parte de sus misiles interceptores en guerra entre Israel e Irán y expuso brecha de suministro

Estados Unidos agotó aproximadamente una cuarta parte de su suministro de interceptores de misiles THAAD de alta tecnología durante la guerra de 12 días de Israel con Irán en junio, según dos fuentes familiarizadas con la operación, frustrando ataques a un ritmo que supera ampliamente la producción.

Las fuerzas estadounidenses contrarrestaron el bombardeo de misiles balísticos de Teherán disparando más de 100 THAAD (abreviatura de Defensa de Área de Gran Altitud Terminal, por sus siglas en inglés), y posiblemente hasta 150, una parte significativa del arsenal estadounidense de este sistema avanzado de defensa aérea, según las fuentes. Estados Unidos cuenta con siete sistemas THAAD y utilizó dos de ellos en Israel durante el conflicto.

El uso de tantos interceptores THAAD en un período tan corto expuso una brecha en la red de defensa antimisiles de Estados Unidos y agotó un activo costoso en un momento en que el apoyo del público estadounidense a la defensa israelí ha alcanzado mínimos históricos.

Exfuncionarios de defensa y expertos en misiles de Estados Unidos dijeron a CNN que la rápida reducción también ha generado preocupaciones sobre la postura de seguridad global de Estados Unidos y su capacidad para regenerar suministros rápidamente.

El año pasado, Estados Unidos produjo solo 11 nuevos interceptores THAAD y se espera que reciba solo 12 más este año fiscal, según las estimaciones presupuestarias para 2026 del Departamento de Defensa.

En respuesta a preguntas sobre el arsenal estadounidense del THAAD y el uso de interceptores durante el conflicto de 12 días, el secretario de Prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, afirmó que el Ejército estadounidense “es el más fuerte que jamás haya existido y cuenta con todo lo necesario para llevar a cabo cualquier misión en cualquier lugar, en cualquier momento y en todo el mundo. Si necesitan más pruebas, basta con mirar la Operación Martillo de Medianoche y la destrucción total de la capacidad nuclear de Irán”.

CNN informó que una evaluación preliminar de inteligencia determinó que los ataques estadounidenses contra las instalaciones nucleares de Irán el mes pasado no destruyeron los componentes centrales del programa nuclear iraní y probablemente solo lo retrasaron meses. El Gobierno estadounidense desestimó la evaluación, y la CIA declaró posteriormente tener pruebas de que el programa nuclear iraní estaba gravemente dañado.

Un funcionario de Defensa se negó a proporcionar información sobre el inventario de THAAD debido a preocupaciones de seguridad operativa, pero dijo que el Departamento de Defensa “sigue preparado para responder a cualquier amenaza”.

El número de THAAD utilizados en la guerra de 12 días fue informado por primera vez por The Wall Street Journal.

A pesar del uso intensivo de THAAD durante la guerra de 12 días para ayudar a defenderse del ataque de Teherán el mes pasado, docenas de misiles iraníes todavía impactaron a Israel.

El THAAD es un sistema móvil capaz de atacar y destruir misiles balísticos de corto, medio e intermedio alcance, tanto dentro como fuera de la atmósfera terrestre, durante su fase final de vuelo. Cada batería es operada por 95 soldados estadounidenses, armados con seis lanzadores y 48 interceptores. Los interceptores son fabricados por Lockheed Martin y su costo aproximado es de US$ 12,7 millones, según el presupuesto de la Agencia de Defensa de Misiles para 2025.

Estados Unidos planea adquirir 37 interceptores THAAD el próximo año, según las estimaciones presupuestarias del Departamento de Defensa para 2026, financiadas parcialmente por la última adición al llamado “proyecto de ley grande y hermoso” del presidente Donald Trump. Un funcionario de Defensa afirmó que el presupuesto de 2026 “prioriza la financiación de la base industrial de defensa, un activo estratégico fundamental que proporciona y sustenta la tecnología, el equipo y los suministros de nuestras fuerzas armadas”.

“El presupuesto incluye US$ 1.300 millones adicionales para mejoras en la cadena de suministro industrial y US$ 2.500 millones adicionales para la expansión de la producción de misiles y municiones”, declaró el funcionario. “La función del Departamento es garantizar que el presidente cuente con las mejores opciones militares posibles para cualquier escenario, y todas las opciones siguen estando sobre la mesa”.

Pero los expertos y exfuncionarios de defensa advierten que es necesario aumentar significativamente los suministros para hacer frente al déficit.

“Es importante reconocer que el nivel de compromiso y el nivel de gasto aquí en defensa de Israel es significativo”, dijo un experto en defensa de misiles que ha estado siguiendo el gasto del Gobierno de Estados Unidos.

Los informes sobre el gasto en THAAD son preocupantes. Estados Unidos no puede permitirse este tipo de cosas indefinidamente —añadió—. Fue un compromiso importante con nuestro aliado israelí, pero la capacidad de interceptación de misiles es sin duda preocupante, y el THAAD es un recurso muy escaso.

Un alto oficial retirado del Ejército estadounidense, que pidió no ser identificado, afirmó que alrededor del 25 % del inventario total del THAAD fue utilizado por las fuerzas estadounidenses en Israel que participaban en el esfuerzo bélico. “El Departamento de Defensa está analizando los niveles de existencias de municiones críticas en tiempos de guerra e intentando aumentar significativamente la capacidad de producción anual, un esfuerzo que debía haberse hecho hace tiempo”, declaró la fuente.

Las preocupaciones sobre las reservas de interceptores estadounidenses precedieron a la guerra de 12 días, según cuatro ex altos funcionarios de Defensa de Estados Unidos, quienes dicen que el problema es más agudo en los inventarios de interceptores de alta gama que son una parte clave de la disuasión contra China.

“Lo que puedo decir sin dar cifras es que me sorprendió lo bajos que eran algunos de los niveles de preparación”, dijo un exfuncionario de Defensa que dejó su puesto el año pasado.

“Las reservas están disminuyendo. Necesitamos más. Las necesitamos más rápido de lo que se acumulan”, dijo el mismo exfuncionario.

“Esto es preocupante. Lo fue durante la administración Biden. Estoy seguro de que lo es ahora durante la administración Trump”, declaró un ex alto funcionario de Defensa de Biden.

“La defensa aérea es relevante en todos los teatros de operaciones principales en este momento. Y no hay suficientes sistemas. No hay suficientes interceptores. No hay suficiente producción ni suficiente personal trabajando en ella”, declaró Mara Karlin, exsecretaria adjunta de Defensa de EE. UU. para Estrategia, Planes y Capacidades durante la administración Biden.

“Se enfrenta al desafío de que algo sea increíblemente relevante y al mismo tiempo haya escasez de ellos”, añadió.

Según el fabricante Lockheed Martin, existen nueve baterías THAAD activas a nivel mundial . El Ejército estadounidense cuenta con siete y planea tener una octava activa para 2025, según el Servicio de Investigación del Congreso. Los datos disponibles en 2019 mostraban que cinco de los THAAD estadounidenses estaban estacionados en bases en Texas, una en Guam y una en Corea del Sur; para el año pasado, el Pentágono había trasladado dos de esas baterías a Medio Oriente para proteger a Israel.

Otros dos fueron entregados a los Emiratos Árabes Unidos y se han utilizado para interceptar misiles balísticos de militantes hutíes.

Escasez y daños de misiles en Israel

Si bien la mayoría de los misiles iraníes fueron derribados por las defensas aéreas israelíes y estadounidenses, expertos, datos de fuentes abiertas y videos desde tierra revisados por CNN mostraron que decenas lograron atravesar el área. La tasa de éxito de Teherán aumentó a medida que la guerra se intensificaba, lo que representa uno de los peores daños que Israel ha sufrido en décadas.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron que Irán disparó más de 500 misiles balísticos de largo alcance y que pudo interceptar alrededor del 86 % de ellos, con 36 misiles iraníes impactando zonas urbanizadas.

Ciudades importantes como Tel Aviv sufrieron graves daños: edificios de apartamentos enteros fueron destruidos, instalaciones militares sensibles fueron atacadas, partes de la red eléctrica quedaron inutilizadas y 29 personas murieron. La autoridad fiscal israelí estimó a finales de junio que la guerra costaría al país al menos US$ 1.800 millones en daños, pero se esperaba que esa cifra aumentara, dado que aún no se han presentado reclamos.

Un análisis realizado por el Instituto Judío para la Seguridad Nacional de Estados Unidos (JINSA, por sus siglas en inglés), un centro de estudios con sede en Washington, estimó que los sistemas THAAD, junto con los interceptores Arrow-2 y Arrow-3 de Israel, derribaron 201 de los 574 misiles iraníes, de los cuales 57 impactaron en zonas pobladas. El informe estimó que el sistema THAAD estadounidense representó casi la mitad de todas las intercepciones, lo que indica que las reservas israelíes de interceptores Arrow eran insuficientes. El sistema Cúpula de Hierro de Israel fue diseñado para desviar cohetes de menor alcance que los disparados por Irán.

“Después de agotar gran parte de sus interceptores disponibles, Estados Unidos e Israel enfrentan una necesidad urgente de reponer sus reservas y aumentar drásticamente las tasas de producción”, escribió Ari Cicurel, autor del informe, estimando que tomaría entre tres y ocho años reponerlas al ritmo de producción actual.

Según datos recopilados por JINSA, las tasas de interceptación disminuyeron a medida que avanzaba la guerra. Solo el 8 % de los misiles iraníes penetraron las defensas en la primera semana de guerra. Esta cifra se duplicó al 16 % en la segunda mitad del conflicto y finalmente alcanzó el 25 % el último día de la guerra, antes del alto el fuego.

Los analistas señalan varias posibles razones para esta tendencia, entre ellas, un cambio de enfoque iraní, que ha pasado de objetivos militares a zonas urbanas pobladas, donde la interceptación es menos vigorosa. Irán también disparó misiles más sofisticados a medida que avanzaba la guerra.

“(Irán) empleó cada vez más sistemas más avanzados”, declaró Mora Deitch, directora del centro de análisis de datos del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS) de Israel. “Estos incluían misiles más nuevos con múltiples ojivas o señuelos, que individualmente pueden causar menos daños, pero pueden saturar y saturar los sistemas de defensa aérea”.

Deitch también sugiere que Israel puede haber relajado deliberadamente su tasa de interceptaciones.

“La política de defensa aérea de Israel podría haber evolucionado con el tiempo para adaptarse a un enfrentamiento prolongado con Irán”, afirmó Deitch. “Lo que parece una disminución en la efectividad de la interceptación podría reflejar, en realidad, un cambio deliberado de estrategia, más que una deficiencia tecnológica”.

Aun así, los analistas de defensa antimisiles afirman haber observado claros indicios de agotamiento de la defensa aérea. “La presencia de la batería THAAD sugiere, en primer lugar, que los israelíes no cuentan con un depósito de interceptores de gran profundidad”, declaró Sam Lair, investigador asociado del Centro James Martin para Estudios de No Proliferación (CNS).

Lair publicó un análisis de los interceptores vistos en una serie de videos en redes sociales tomados por el fotógrafo jordano Zaid Abbadi desde la azotea de su casa en un suburbio de Ammán mientras los misiles sobrevolaban. Lair contabilizó 39 THAAD entre los 82 interceptores avanzados de la muestra, que consistía en grabaciones nocturnas esporádicas.

CNN pudo verificar el recuento del THAAD a partir de los videos. Más de media docena de expertos afirman que la cifra representa una base muy conservadora. Basándose en cálculos sobre datos públicos acerca de baterías, recargas de interceptores y el número de misiles balísticos iraníes disparados, los expertos creen que el Ejército estadounidense disparó al menos 80 interceptores THAAD.

“La guerra de 12 días en junio de este año esencialmente vio el primer gasto significativo de interceptores THAAD”, dijo Timur Kadyshev, investigador principal del Instituto de Investigación para la Paz y Política de Seguridad de la Universidad de Hamburgo.

“Israel tuvo un éxito relativo en la defensa (con la asistencia de Estados Unidos) contra los misiles iraníes poco sofisticados, a costa de agotar los arsenales disponibles de interceptores”.

El problema para Estados Unidos es especialmente grave en el Indopacífico, donde China ha tratado de mantener a la Armada estadounidense a distancia, dicen los expertos.

“Desde un punto de vista estrictamente militar, los chinos son absolutamente los ganadores, ya que estos últimos dos años en Medio Oriente han visto a Estados Unidos gastar cantidades bastante sustanciales de capacidades que la base industrial de defensa estadounidense encontrará muy difícil de reemplazar”, dijo Sidharth Kaushal, investigador principal del Royal United Services Institute.

Exfuncionarios de Defensa dijeron que la disminución de las capacidades defensivas en el Indopacífico era una preocupación creciente para la anterior administración del presidente Joe Biden, ya que utilizaban las reservas estadounidenses para combatir a los rebeldes hutíes de Yemen.

“Dios no permita que haya un conflicto en el Pacífico, por ejemplo, porque entonces realmente pondría a prueba nuestra capacidad de misiles y la posibilidad de que nuestras fuerzas armadas tengan las municiones necesarias para mantener el ritmo”, dijo un ex alto funcionario de Defensa de la administración Biden con conocimiento directo de la campaña estadounidense contra los hutíes.

“Hay que tomar decisiones”, dijo Jennifer Kavanagh, investigadora principal y directora de análisis militar de Defense Priorities. “El Gobierno de Biden también debería haber considerado estas compensaciones, pero pudieron ignorarlas porque era el comienzo de estas guerras… las reservas aún eran lo suficientemente grandes como para ignorarlas”.

“Pero la administración Trump está llegando a un punto en el que ya no podrá ignorar las desventajas”.