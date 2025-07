Juez Federal de EEUU evalúa sanciones contra abogados del Departamento de Justicia por deportaciones de venezolanos a El Salvador

El juez federal de EEUU, James Boasberg Credito: Web

25-07-25.-El juez federal de distrito James Boasberg declaró el jueves que podría iniciar procedimientos disciplinarios contra abogados del Departamento de Justicia por su conducta en una demanda interpuesta por venezolanos que impugnan su deportación a una prisión salvadoreña en marzo.



Boasberg, un prominente juez de Washington, D.C., quien ha provocado la ira del presidente Donald Trump, declaró durante una audiencia judicial que una reciente denuncia de un denunciante había reforzado el argumento de que funcionarios de la administración Trump incurrieron en desacato penal al no revertir los vuelos de deportación.



Boasberg también planteó la posibilidad de remitir a los abogados del Departamento de Justicia a los colegios de abogados estatales, que tienen la autoridad para sancionar la conducta poco ética de los abogados.



«Sin duda, evaluaré si la conducta y la veracidad de los abogados del gobierno ante el tribunal justifican una remisión a los colegios de abogados estatales o a nuestro comité de quejas, que determina la idoneidad de los abogados para ejercer en nuestro tribunal», declaró Boasberg.



Un portavoz del Departamento de Justicia declinó hacer comentarios.



Boasberg ha estado atendiendo una demanda de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) interpuesta en nombre de presuntos pandilleros venezolanos expulsados de Estados Unidos en virtud de una ley del siglo XVIII poco utilizada. Los detenidos en el caso fueron devueltos a Venezuela la semana pasada como parte de un intercambio de prisioneros, tras pasar cuatro meses en la prisión CECOT de El Salvador.



Los abogados de los migrantes han refutado las acusaciones de pertenencia a pandillas y afirmaron que sus clientes no tuvieron la oportunidad de rebatir las afirmaciones del gobierno.



Boasberg declaró en abril que el gobierno de Trump parecía haber actuado «de mala fe» al organizar apresuradamente tres vuelos de deportación el 15 de marzo, al mismo tiempo que él llevaba a cabo procedimientos judiciales de emergencia para evaluar la legalidad de la medida.



En documentos judiciales, los abogados del Departamento de Justicia han negado haber desobedecido una orden judicial, alegando que las declaraciones de Boasberg desde el estrado no eran legalmente vinculantes.



En abril, en una resolución por 2 votos a 1, un tribunal federal de apelaciones suspendió temporalmente la investigación de Boasberg para investigar si la administración Trump incurrió en desacato penal.



Boasberg declaró durante la audiencia del jueves que la demora del tribunal de apelaciones fue frustrante para los demandantes, y que la denuncia de Erez Reuveni, exabogado del Departamento de Justicia despedido en abril, reforzó el caso de desacato.



Reuveni describió tres incidentes distintos en los que líderes del Departamento de Justicia desafiaron órdenes judiciales relacionadas con la deportación de inmigrantes que vivían sin documentos en el país.



La fiscal general Pam Bondi, en una publicación en X, calificó a Reuveni de «empleado descontento» y de «filtrador».

