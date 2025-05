Andreína Baduel pudo ver a su hermano Josnars luego de 111 días de aislamiento

18-05-25.-Andreina Baduel, activista por los derechos humanos e hija de Raúl Isaías Baduel,fallecido en prisión en octubre de 2021, informó este sábado que su familia recibió una fe de vida de mi su hermano Josnars Adolfo Baduel, quien está recluido en el Rodeo I acusado de «traición a la patria».«Después de 111 días sin verlo, en aislamiento absoluto, y tras una semana entera de angustia por rumores sobre su posible muerte, nos permitieron una visita en el Rodeo I», dijo Andreina.La joven contó que solo les permitieron verlo durante 15 minutos y separados por un vidrio.«Comunicándonos a través de un teléfono. Pero verlo aunque sea por un instante fue suficiente para recuperar un poco de calma. Gloria a Dios, Josnars está vivo. Su salud sigue comprometida, pero su espíritu permanece firme«, expresó Andreina.«Lo que más me marcó fue escucharlo decir: ‘Solo en las bolsas con los insumos que me mandaban podía saber que ustedes seguían ahí‘. Esa frase lo resume todo. El nivel de aislamiento. La tortura emocional. El abandono. Pero también habla de amor, de resistencia y de cómo los gestos más pequeños pueden sostener a alguien en la oscuridad», indicó Andreina.Finalmente, remarcó que «no fue el Estado quien nos dio respuestas: fue la presión, la denuncia constante, el acompañamiento jurídico, internacional, comunicacional y humano que no ha parado ni un solo día».Josnars Baduel, de 36 años de edad, fue detenido en 2020 y está acusado de participar en la Operación Gedeón. Fue imputado por los delitos de «traición a la patria», «terrorismo», «conspiración», «tráfico de armas», «asociación para delinquir» y en 2024 fue sentenciado a 30 años de cárcel.*Con información de Sumarium