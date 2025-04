Denuncian que el MP se negó a recibir denuncias de violaciones a los DDHH de 'presos políticos'

Credito: RSS

29-04-25.-Familiares de presos políticos acudieron este lunes, 28 de abril, a la sede del Ministerio Público en Caracas para exigirle al organismo la revisión de todos los casos y denuncias que han presentado sobre las víctimas de privación de libertad arbitraria, muchas de las cuales están aisladas e incomunicadas desde hace meses, pero el organismo se negó a recibirlas.



Andreina Baduel, hermana del preso político Josnars Baduel y miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, denunció que ya han transcurrido tres meses en los que no ha podido ver a su hermano. Alertó también que a otras cuatro familias cuyos parientes están en la cárcel del Rodeo I, les suspendieron las visitas tras una vigilia que realizaron en días pasados.



Baduel llamó la atención a las exigencias que hace el gobierno de Nicolás Maduro sobre los venezolanos enviados a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, mientras “en Venezuela se siguen violando los derechos humanos de los presos políticos y las familias venezolanas solo por pensar distinto”.



Al lugar acudieron también madres y esposas de presos políticos, como Carol Figueredo, esposa de Pedro Guanipa, quien trabajaba como director de Despacho de la Alcaldía de Maracaibo. Figueredo denunció que su esposo lleva casi ocho meses apresado y aislado en la sede del Sebin en El Helicoide. “Está cumpliendo 214 días detenido, poco más de siete meses aislado, sin visitas, sin llamadas ni derecho a un abogado”.



“Hace pocos días escuchamos unas declaraciones de Nicolás Maduro donde pide todas estas cosas por los detenidos en El Salvador. Estamos totalmente de acuerdo porque ningún venezolano debe estar bajo estas circunstancias. También pedimos que seamos coherentes con lo que pedimos y lo que hacemos. No vamos a dejar de pedir que se respeten sus derechos humanos”, añadió Figueredo.



Eleinis Medina, madre del joven José Ramón Ferrer, arrestado el 31 de julio de 2024 en Coro, estado Falcón, y que está recluido en la cárcel de Tocorón (estado Aragua), denunció que su hijo presenta dolores cerca del corazón y ha bajado de peso de forma considerable. “Yo digo que es porque no comen bien y al no comer bien él presenta ese dolor”.



Medina también alertó que muchas madres de Falcón ya no cuentan con los recursos para poder ir a visitar a sus hijos y llevarles galletas y chocolates, que es lo que reciben en el penal de Tocorón. “Es más lo que uno gasta en transporte que lo que le llevamos para allá adentro”, expresó.



Pasada la 1:00 de la tarde, Andreina Baduel informó que después de más de dos horas de espera, el fiscal general ratificado por la Asamblea Nacional de corte oficialista, Tarek William Saab, “da órdenes” de que no les reciban un documento “que denuncia las graves violaciones de derechos humanos” de los presos políticos y de sus familias. Baduel explicó que este documento solo contiene una actualización de todas estas denuncias, ya que es la décima vez que acuden a denunciar la situación.



“Hacemos responsable al régimen de cualquier cosa que pueda pasarle a nuestros familiares y a los presos políticos y a todas las víctimas que a pesar del ensañamiento y del horror al que somos sometidos no vamos a callar porque estamos convencidos que el silencio solo se traduce en más impunidad y olvido”, agregó.



Asimismo reiteró que el Ministerio Público “está en el deber de investigar las denuncias por escrito y comunicacionalmente y hasta la fecha eso no ha ocurrido”. En tal sentido, hicieron un llamado a la comunidad internacional, a la Oficina del Alto Comisionado, a la Misión de Determinación de los Hechos “a que sigan de cerca las violaciones de derechos humanos a todas las víctimas venezolanas por pensar distinto”.

