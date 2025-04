Fiscal General Tarek William Saab: El Salvador está cometiendo crímenes de lesa humanidad

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, denunció ante decenas de familiares de venezolanos deportados a El Salvador (a quienes recibió en la sede del Ministerio Público) que dicho gobierno comete crímenes de lesa humanidad al recibir a venezolanos expulsados desde Estados Unidos y acusados falsamente de ser miembros de un grupo delictivo.

“¿Cuál es la única prueba de delito que les incriminaron? El de ser ciudadanos venezolanos, esa la única prueba del delito, porque luego dijeron que tenían tatuajes. Eso no tiene precedentes en el derecho internacional de los derechos humanos en el mundo, que haya ocurrido, se convierte en un crimen de lesa humanidad”, dijo el titular de la acción penal durante declaraciones ofrecidas este lunes.

"El Salvador firmó el Estatuto de Roma, y de entrada, lo está violando al encarcelar a personas por ser de una nacionalidad. Segundo, han sufrido tratos crueles. Tercero, han sido privados ilegalmente de su libertad”, comentó el alto funcionario.

En tal sentido, detalló que “la cifra se está acercando oficialmente a (más de) 250 ciudadanos venezolanos deportados a El Salvador. Yo pudiera decir que estamos ante la presencia de desapariciones forzadas porque las familias no saben dónde están”, dijo.

Asimismo, recordó que el Tren de Aragua fue desmantelado por el gobierno venezolano y que sus principales miembros están detenidos: “Esto va a pasar a la historia de la infamia de la humanidad y no tiene ningún asidero, que a estos venezolanos se les esté vinculando con una banda desmantelada (…), cuyos principales miembros están detenidos en el país, otros fueron neutralizados en enfrentamientos y otros tienen orden de aprehensión”.

Resaltó que ninguno de los migrantes deportados a El Salvador tiene alerta roja de Interpol.

Ley de Enemigos Extranjeros

En su intervención ante medios de comunicación, el Fiscal General rechazó las acusaciones sobre una supuesta asociación del gobierno nacional con el Tren de Aragua. “Un informe filtrado al diario The New York Times afirma que una evaluación de la comunidad de inteligencia concluyó que la banda Tren de Aragua no está dirigida por el gobierno de Venezuela ni comete delitos en Estados Unidos bajo sus órdenes”.

A su vez, el máximo vocero institucional atribuyó la autoría intelectual de esta estigmatización de los venezolanos a María Corina Machado.

“Ya las madres y familiares de estos migrantes conocen y saben que quien aconsejó, dijo y justificó esta actitud desde Venezuela fue María Corina Machado. Ella asumió la autoría intelectual de estas acciones, la secundó Edmundo González Urrutia”, dijo.

De acuerdo con el alto funcionario, junto a Machado también habrían participado otros prófugos de la justicia como Leopoldo López, Carlos Vecchio, Juan Guaidó y David Smolansky, entre otros.

Acciones

En relación a las acciones tomadas por el Estado venezolano en defensa de los deportados a El Salvador, el Fiscal General recordó que se contrató a un grupo de abogados que “introdujo una solicitud de habeas corpus (…) para garantizar el derecho a la libertad personal de estos ciudadanos venezolanos, así como su derecho al debido proceso, a la presunción de inocencia, a ser escuchados por un juez, a la defensa y a la integridad personal”.

Asimismo indicó que, como máxima autoridad institucional, envió una carta al presidente de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, Henry Mejía; en la que solicita que el habeas corpus sea tratado con toda la diligencia posible y resuelto con la liberación de los ciudadanos venezolanos.

Finalmente, señaló que trabajarán hasta lograr el cese de las acciones violentas en contra de los migrantes venezolanos.