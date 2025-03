Más de un millón de personas marcharon en Yemen en rechazo al bombardeo de Trump que dejó 53 muertos

Marcha multitudinaria‚ se concentró este lunes en Saná en rechazo a los ataques aéreos ordenados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en varias ciudades de Yemen, que dejaron sin vida a 53 personas.

La agencia de noticias yemení Saba y medios locales aseguraron que un millón de personas han acudido a primera hora de la tarde de este lunes a la plaza Al Sabeen de la capital y a las plazas de las provincias para participar en las marchas.

Bajo el lema de "Seguimos firmes con Gaza y enfrentamos la escalada estadounidense con escalada", miles de personas mostraron su apoyo a los palestinos y a la decisión de los hutíes de bloquear la navegación israelí, y pidieron una "escalada militar, la movilización general y un boicot económico a los enemigos".

Los manifestantes portaban banderas yemeníes y palestinas, y pancartas en solidaridad con el pueblo palestino, mientras que otros grupos levantaban rifles y puñales y coreaban eslóganes contra Israel y Estados Unidos.

"Desafiamos al mal y a sus partidarios", "Nuestra posición en el Yemen es de orgullo y nunca abandonaremos a Gaza" o "Desafiamos al estadounidense, somos los hombres del mensajero de Dios" fueron algunos de los lemas y cánticos que se escucharon durante la concentración en Saná.

Durante las marchas, el alto dirigente y miembro del buró político de los rebeldes hutíes yemeníes Mohamed Ali al Huti pronunció un discurso en el que mandó varios mensajes a EE.UU. y a su mandatario Donald Trump, y consideró los ataques como "una agresión y terrorismo y harán frente a la escalada con escalada".

"No importa cuánto se jacten de su fuerza, no nos arrodillamos ante nadie y no tememos a nadie", señaló el dirigente hutí, quien aseguró que su "verdadera postura hoy es que no debe haber hambruna ni asedio contra el pueblo de Gaza".

"Esto es terrorismo, vergüenza y deshonra para ustedes", dijo Mohamed Ali al Huti en alusión a EE.UU. y aseguró que Trump "ha sido deshonrado, pero no les intimidará" en su firme apoyo a sus "hermanos en Gaza frente a todas las amenazas contra ellos".

Las manifestaciones fueron convocadas después de un llamamiento del líder de los rebeldes, Abdulmalik al Huti, para mostrar su rechazo y condena a los ataques aéreos iniciados por EE.UU. este sábado como represalia a la reanudación de sus operaciones militares en el mar Rojo.