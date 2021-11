Sanciones de la UE contra Venezuela generan desconfianza en misión electoral

11.11.21 - La UE reiteradamente ha violado el derecho internacional al imponer sanciones contra Venezuela, por lo que genera desconfianza el rol que cumplirá su Misión de Observación Electoral (MOE) en los comicios del 21 de noviembre, dijo la diputada y exvicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Gladys Requena.



"La Unión Europea ha jugado un rol deplorable de lo que corresponde a una organización y ha violado flagrantemente las regulaciones del derecho internacional, por lo cual no tenemos por qué confiar en un organismo que viene a observar el proceso electoral sin hacer una reflexión sobre su rol", expresó Requena en conversación con Sputnik.



El primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, acusó a la Misión de Observación Electoral de la UE (MOE-UE) de tener un informe preparado sobre las elecciones municipales y regionales del 21 de noviembre.



Además, pidió a los ciudadanos estar alertas, pues dijo que la MOE no está en su país con intención de hacer observación electoral.

"Tengan cuidado con esa gente, esa gente no vino a Venezuela a hacer observación de ningún tipo, ellos todavía se creen imperio y creen que nosotros somos colonia andan tratando de meter la nariz donde no deben meterla", señaló.



Sanciones



Requena, vicepresidenta de Mujeres del PSUV, fue sancionada por la UE cuando ocupaba el cargo de vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente por "privar" de su "inmunidad parlamentaria" al opositor Juan Guaidó, por lo que manifestó que el bloque europeo es enemigo de la revolución bolivariana, liderada por el presidente Nicolás Maduro.



"El llamado es a que estemos alerta frente a quienes vienen a observar el proceso electoral venezolano, que han sido enemigos de la revolución bolivariana. Han sancionado, yo soy una de los sancionados por la UE por ser designada vicepresidenta de la ANC y por ser constituyente", comentó.



Desde el 2017, la UE ha impuesto sanciones contra más de 50 funcionarios venezolanos, entre los que se encuentran diputados, rectores del Consejo Nacional Electoral, Dirección General de Contrainteligencia Militar, Fuerzas de Acciones Especiales, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Tribunal Supremo de Justicia, entre otros.



El pasado 30 de septiembre, la MOE-UE y el Consejo Nacional Electoral firmaron un acuerdo administrativo para garantizar la imparcialidad y objetividad de la Misión de Observación Electoral.



Un mes después, la misión electoral desplegó a 44 observadores en todo este país sudamericano para realizar seguimiento a la campaña electoral.



Sin embargo, días antes, las relaciones entre el CNE y la MOE estuvieron tensas, luego de que el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, dijo que la "legitimación o deslegitimación" del proceso del 21 de noviembre dependerá del informe que emita la Misión Electoral de la UE.



No obstante, tras una reunión entre el presidente del CNE, Pedro Calzadilla, y la jefa de la Misión de Observación Electoral, Isabel Santos, dieron por superado el impasse, luego de que la diputada del Parlamento Europeo aseguró que esa organización cumplirá con el acuerdo de objetividad e imparcialidad firmado con el ente comicial.



Requena manifestó que la UE comprobará que en Venezuela el proceso electoral transcurre en paz y de acuerdo con las leyes.



"Van a comprobar que es una elección en paz, que todos los actores políticos tienen igualdad de oportunidades, no se les ha violentado el derecho a ninguno de ellos, inscribieron (los opositores) sus candidatos como quisieron, están cumpliendo con la campaña, hay absoluta estabilidad", expuso.



Desde el 2006, la Unión Europea no participa como observador en las elecciones venezolanas.



Además, los comicios contarán con la presencia de observadores internacionales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Centro Carter de EEUU, y el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela).



Un total de 21.159.846 de venezolanos fueron habilitados por el CNE para votar en los comicios del próximo 21 de noviembre.