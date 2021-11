Diosdado Cabello denunció que hay intenciones en desestabilizar las elecciones del 21-N

09.11.21 - El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y jefe de campaña de la tolda roja, Diosdado Cabello, instó este martes al pueblo a que se mantengan movilizado, para hacerle frente a las acciones desestabilizadores que pretende crear la misión observadora de la Unión Europea (UE), de cara a los comicios del próximo 21 de noviembre.



Desde el estado Monagas (donde se realizó el chequeo de la maquinaria 1×10), el dirigente socialista advirtió que la Misión de Observación de la Unión Europea – que se encuentra en el país -, busca desestabilizar los comicios del 21 de noviembre, con un guion similar al registrado en Bolivia en 2019, que provocó el golpe de Estado contra el entonces presidente Evo Morales.



“Quiero denunciar públicamente a una gente que vino de observadores a Venezuela, de la civilizadísima Unión Europea. Tengan cuidado con esa gente. No vino a hacer observación de ningún tipo. Ellos todavía se creen imperio y creen que nosotros somos colonia”, expresó Cabello en su alocución.



Hay que tener cuidado, dijo, porque esa gente trae el guión escrito y puntualizó que esas misiones sólo están invitadas a observar cómo se desarrollan los sufragios, «no son árbitros, no son jueces, vienen a ver, y ojalá le sirvan de experiencia para hacer elecciones y que respeten al pueblo”.



Por otra parte, el candidato a la gobernación de Anzoátegui, Luis José Marcano, aseveró que, a través de la maquinaria 1×10, conquistarán la victoria en todos los municipios y en la gobernación, para así poder responder a las necesidades del pueblo.



Recientemente, el canciller de Venezuela, Félix Plasencia, calificó de obsesivas las más recientes declaraciones del alto representante de la Unión Europea (UE) Josep Borrell, durante un recorrido por países de América Latina.



El alto funcionario declaró el 9 de octubre que el grupo desplegado por el bloque tendría como objetivo acompañar a la oposición venezolana y su informe final daría o restaría legitimidad al proceso.



Aunque la UE y sus voceros se deslindaron inmediatamente de esos anuncios y aseguraron que cumplirán el acuerdo de imparcialidad firmado con el Consejo Nacional Electoral, algunos analistas advirtieron sobre la posibilidad de que el bloque comunitario se convierta en punta de lanza tal como lo hizo la OEA en Bolivia.



Finalmente Cabello indicó: "Ustedes deben asegurarse que todos los que tengan en su 1×10 sepan como votar, no den nada por hecho (…) Nosotros debemos consolidar la ventaja que tenemos, revisando todo lo que tengamos que revisar, trabajando. No hay nada que aterre más a la UE que un pueblo movilizado", recalcó.



Con información de Prensa Latina.