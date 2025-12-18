Principal
Secciones
Foro
Nosotros
Colabora
Publicidad
Actualidad
Anti-imperialismo
Anti-corrupción
Ciencia y tecnología
Cívico Militar
Cultura
DDHH / contra la Impunidad
Deportes
Desarrollo Endógeno
Pachamama
Economía
Educación
Energía y Petróleo
Ideología
Internacionales
Lucha Campesina
Medios
Medios Alternativos
Misiones
Oposición
Poder Popular
Regionales
Trabajadores
Venezuela en el Exterior
Principal
/
Actualidad
(Caricatura) Los Destrazos por Marquitos: Lo tiene loco Maduro
Por:
Marco Pedraza
|
Jueves, 18/12/2025 12:50 AM
|
Versión para imprimir
Caracas. 17 de diciembre de 2025.-
Esta nota ha sido leída aproximadamente
590
veces.
Recomienda esta nota en las redes sociales:
Noticias Recientes:
Desde La Hojilla
(VIDEO) Contundente respuesta de Mario Silva a anuncio de Donald Trump de bloqueo naval contra Venezuela
Dos cadenas perpetuas para exsoldado y mercenario estadounidense por matar a una pareja para financiar sus planes para conspirar en Venezuela
En la Asamblea Nacional
(VIDEO) Bernabé Gutiérrez rechaza declaraciones de Donald Trump y llama a la unidad nacional por Venezuela
La soberanía de América Latina está en juego, dice académico chileno
Amenaza cierta de un imperialismo decadente, un imperialismo enfermo
(VIDEO) Diosdado Cabello responde a amenazas de Trump
Congreso Constituyente de la Clase Obrera consolida modelo económico socialista: Carlos López
Ministro Cabello reveló los nuevos planes de María Corina Machado
Bolivia: gobierno retirará subsidios a la gasolina y diesel
Nueva variante de gripe acelera su expansión en el mundo: OMS
EEUU comete otra ejecución extrajudicial con nuevo ataque en el Pacífico Oriental
Planta Termoeléctrica en Carabobo avanza en modernización para fortalecer SEN
Congreso de EEUU exige transparencia militar acerca de las operaciones en el Caribe
INAMEH: cielo parcialmente nublado se prevé en buena parte de Venezuela
Zulia: Asesinan a tiros a hijo de una cacique Yukpa mayor de la cuenca Toromo en Machiques
Delcy Rodríguez: no habrá petróleo "regalado ni robado" para ningún "poder extranjero"
Pronunciamiento del PCV contra la ofensiva imperialista de recolonización y en defensa de la soberanía del pueblo venezolano
ONG: Condena de adolescente de 17 años a 10 años de prisión en Lara por presunto terrorismo es un hecho grave y preocupante
(VIDEO) Trump presume su primer año, culpa a Biden y ofrece pocos anuncios: claves de su discurso
(VIDEO) Padrino López a Trump: "No nos intimidan sus burdas y soberbias amenazas"
Denuncian "desaparición forzada" del dirigente sindical José Patines
Venezuela solicita al Consejo de Seguridad de la ONU una reunión urgente tras bloqueo de Trump
La divisa en el BCV superó los 279 Bs.
Cotización del Dólar en Venezuela este miércoles 17 de diciembre 2025
Resolución del 3er Congreso de la Liga Internacional Socialista
La LIS frente a la escalada intervencionista de Trump en Venezuela, Colombia y América Latina
Venezuela ordena a la Armada Bolivariana a escoltar buques tanqueros petroleros
Turoperadores chinos muestran interés en el turismo deportivo de Venezuela
Acto solemne en el Panteón Nacional honra el legado eterno del Libertador Simón Bolívar
Huelga de médicos británicos en medio de una epidemia de gripe
Problemas que se presentaron y soluciones encontradas.
(VIDEO) Vea cómo se construyó el tunel bajo el mar entre Inglaterra y Francia
Tania Díaz: quienes criminalizan a los venezolanos están propiciando una agresión
El plan oculto de Venezuela
(VIDEO) Operación Zaraza 2025
(VIDEO) Venezuela cierra espacio aéreo a Estados Unidos; Cuba e Irán responden | John Mearsheimer
Presidente de Estados Unidos hablará a la nación esta noche
Pdvsa asegura que exportaciones de crudo continúan pese al bloqueo de EEUU
PSUV denuncia «gravísima» amenaza de Trump contra la soberanía nacional
Fanb rechaza «delirantes» declaraciones del Gobierno estadounidense
Organizaciones estadounidenses denuncian el bloqueo petrolero de Trump contra Venezuela como un crimen de guerra.
Congreso Constituyente de la Clase Obrera superó las cinco mil propuestas
Sheinbaum exige a la ONU una solución pacífica ante el embate de EEUU contra Venezuela.
(VIDEO) Conozca las violaciones al derecho internacional cometidas por Trump
El apodado "Chucky", puso a Argentina, el país más endeudado de Latam en el lado de los ricos
Las burlas a Milei: "no tiene ni para comprarse un peine" al publicar mapa de países ricos y pobres de Latam
Comparte en las redes sociales
Síguenos en Facebook y Twitter
Síguenos en Twitter
Notas relacionadas
La soberanía de América Latina está en juego, dice académico chileno
Amenaza cierta de un imperialismo decadente, un imperialismo enfermo
(VIDEO) Diosdado Cabello responde a amenazas de Trump
Bolivia: gobierno retirará subsidios a la gasolina y diesel
EEUU comete otra ejecución extrajudicial con nuevo ataque en el Pacífico Oriental
Congreso de EEUU exige transparencia militar acerca de las operaciones en el Caribe
Revise noticias similares en la sección:
Internacionales
Desde La Hojilla
(VIDEO) Contundente respuesta de Mario Silva a anuncio de Donald Trump de bloqueo naval contra Venezuela
En la Asamblea Nacional
(VIDEO) Bernabé Gutiérrez rechaza declaraciones de Donald Trump y llama a la unidad nacional por Venezuela
Amenaza cierta de un imperialismo decadente, un imperialismo enfermo
(VIDEO) Diosdado Cabello responde a amenazas de Trump
Congreso Constituyente de la Clase Obrera consolida modelo económico socialista: Carlos López
Ministro Cabello reveló los nuevos planes de María Corina Machado
Revise noticias similares en la sección:
Actualidad