En Bulgaria, las protestas masivas se enfrentan a la violencia doméstica

Protestas en Bulgaria contra la violencia doméstica

12 de agosto de 2023.- La semana pasada hubo protestas en 40 ciudades de Bulgaria, después de que los tribunales no condenaran a un hombre que atacó a su ex pareja de 18 años con un cuchillo. El caso señaló el fracaso de las autoridades para enfrentar la violencia doméstica y la misoginia más amplia de la vida pública.



El lunes pasado, miles de personas salieron a las calles de más de cuarenta pueblos y ciudades búlgaros para protestar contra la violencia doméstica y la falta de acción del Estado contra ella. La movilización espontánea “es una clara señal de que existe una creciente sensibilidad en lo que respecta a la violencia doméstica en Bulgaria, que es de proporciones epidémicas”, explicó una activista feminista . También fue una expresión excepcional de solidaridad en un país con pocos ejemplos de fuertes movimientos políticos de base.



Las protestas fueron seguramente inesperadas. En los últimos años, Bulgaria ha sido testigo de viles ataques políticos contra los movimientos feministas y pro-LGBTQ, mientras que los esfuerzos institucionales para frenar la violencia doméstica se han enfrentado al sabotaje de los partidos que afirman defender los valores familiares. En este sentido, las manifestaciones también catalizaron un debate más amplio en torno a la violencia de género y la normalización de la misoginia. En solo una semana, la indignación pública obligó a la revisión de múltiples leyes, la humillación pública de celebridades y la renuncia de un diputado.



Sin embargo, queda mucho por hacer para cambiar la cultura misógina de la vida pública búlgara. Los llamamientos importantes para reformas a largo plazo, como la introducción de la educación sexual en las escuelas y la provisión de apoyo material, médico y de salud mental integral, permanecen en gran medida fuera del radar de los principales partidos políticos.



También se podría decir que estas manifestaciones no son del mismo tamaño que las grandes movilizaciones feministas en otros estados de Europa del Este como Polonia. Sin embargo, siguen siendo muy importantes en un país donde incluso el Partido Socialista (BSP), nominalmente de izquierda, hace campaña regularmente utilizando la homofobia abierta y “defendiendo a la familia tradicional búlgara”. Para muchos, parece que finalmente podría estar comenzando un nuevo capítulo en la lucha por la igualdad de género.



Abusadores



La protesta fue provocada por informes de los medios de comunicación sobre un espantoso ataque contra una niña de dieciocho años de la ciudad de Stara Zagora, conocida como “D”. Tras la agresión, inmediatamente identificó a su ex pareja, Georgi Georgiev, como el agresor. Sin embargo, el caso pronto se convirtió en el último ejemplo del fracaso de las autoridades para domar a los criminales violentos en las pequeñas ciudades de Bulgaria.



La acusación contra Georgiev había citado "lesiones corporales medianas", pero el tribunal de distrito dictaminó que solo había infligido daños "menores", con el argumento de que la vida de la víctima nunca estuvo en peligro. Estas lesiones supuestamente “menores” incluyeron veintiún cortes con un cuchillo multiuso, una conmoción cerebral y una nariz rota; también rapó a la fuerza la cabeza de D. Sus heridas requirieron cuatrocientos puntos y necesitará más cirugía plástica y terapia. Desde el incidente, D. apenas habla ni sale de la casa; su abogado describió su sentimiento de “pérdida de identidad”.



D. había salido con su abusador durante cuatro meses y la acusación afirmó que los celos lo provocaron. Georgiev tenía antecedentes penales, lo que lo inhabilitaría para trabajar en ciertos sectores, pero, sin embargo, trabajaba ilegalmente como guardia de seguridad en un club nocturno local. Tiene otra pareja con la que tiene un hijo. Este fue su tercer crimen violento y estaba en libertad condicional por otro ataque en ese momento.



Conmocionados por la nueva clasificación de las horribles heridas de su hija, y temiendo represalias por parte del sospechoso, los padres de D. decidieron hacer público el caso y hablaron con la radio pública búlgara . El informe comenzó a circular en las redes sociales y pronto miles de personas expresaron su indignación por la forma en que la policía, la fiscalía y el tribunal manejaron este brutal ataque. La propia apariencia de Georgiev (fornido, afeitado al ras y cubierto de tatuajes nacionalistas) energizó las reacciones en su contra, ya que muchos pueblos pequeños de Bulgaria están aterrorizados por matones de apariencia similar que participan en una variedad de actividades delictivas y generalmente son tratados con impunidad por las autoridades locales. .



Los llamados al linchamiento popular tanto de los jueces como del abusador sacaron a los políticos y funcionarios públicos de su letargo de verano. El fiscal general pidió a todos los fiscales que prioricen la investigación rápida y objetiva de todos los casos que involucren violencia. El médico que elaboró ​​la pericia médica para el tribunal fue despedido y el fiscal general pidió la dimisión del subjefe de la oficina del fiscal de distrito en Stara Zagora, mientras que los parlamentarios solicitaron una revisión del trabajo del tribunal de distrito.



La investigación básicamente se reinició bajo la supervisión de un equipo de fiscales después de las revelaciones (tardías) de que el sospechoso le había enviado mensajes a la joven amenazándola justo antes del ataque. Ahora, el tribunal está a la espera de un nuevo examen forense mientras Georgiev permanece bajo custodia. Su caso reveló la negligencia de sus empleadores, la inspección del trabajo y la policía.

feminicidio



Pero, ¿Cómo pudo este único caso provocar una reacción tan fuerte e inmediata? De hecho, no fue un incidente aislado. Se produce después de docenas de otros casos en los que las mujeres que habían denunciado haber sido amenazadas fueron luego asesinadas por sus (ex) parejas, castigadas por el coraje de nombrar a sus abusadores. Muchas otras víctimas no denunciaron sus temores debido a la creencia justificada de que la policía haría poco para ayudar.



Sin un registro nacional centralizado de violencia doméstica, los defensores y activistas de derechos humanos solo tienen informes de los medios en los que confiar y la cobertura generalmente se refiere solo a asesinatos. Ya se han contabilizado trece feminicidios en 2023; el año pasado hubo al menos veintidós. Una encuesta de 2022 mostró que el 36 por ciento de todas las mujeres búlgaras entre las edades de dieciocho y veintinueve años han experimentado violencia física o sexual por parte de su pareja actual o anterior, casi el doble de la tasa en otros países de Europa del Este como Serbia o Lituania .



Este julio, apenas una semana antes de que se hiciera público el caso de D., los diputados de la nueva mayoría gobernante de partidos de centro-derecha aprobaron cambios en la Ley de Protección contra la Violencia Doméstica. Una respuesta a la magnitud de la violencia doméstica y los feminicidios, también fue el resultado del trabajo de muchas organizaciones feministas y de derechos humanos. Las enmiendas ampliaron el alcance de las personas que pueden buscar protección contra la violencia doméstica y extendieron el período en el que las víctimas pueden buscar protección inmediata, como la remoción del perpetrador del hogar, la emisión de una orden de restricción, el acceso a un refugio, etc. Además, los cambios tenían como objetivo para garantizar que el abusador no entre en contacto con su víctima y proporciona programas de manejo de la ira para los abusadores.



El Parlamento también decidió establecer un nuevo consejo para luchar contra la violencia doméstica y crear un registro nacional para los casos de violencia doméstica. Si bien es un paso simbólicamente importante y, de hecho, necesario, este es hasta ahora un compromiso bastante abstracto con los esfuerzos preventivos y muchos subrayan la urgencia de la aplicación de estas medidas. Por ejemplo, una terapeuta que trabaja para una organización feminista que apoya a las víctimas señaló a “una administración regional que carece de un albergue para víctimas de violencia doméstica que se niega a discutir la apertura de uno alegando que no es necesario”, a pesar de la “posibilidad de abrir uno sin modificar ninguna ley”. Además, dijo, existe un abandono sistémico de “personas mayores abusadas por sus hijos adultos, que no pueden acceder a los servicios sociales y al apoyo institucional”.



Sin embargo, la Ley de Violencia Doméstica no se aplica a los casos en que la víctima y su abusador no han cohabitado. Las organizaciones de derechos de las mujeres han insistido en incluir el término “pareja íntima” en el acto para que califiquen las personas involucradas en cualquier tipo de relación íntima a largo plazo. Antes de julio, tales esfuerzos estaban siendo bloqueados por el Partido Socialista y el Revival de extrema derecha, quienes citaron sus preocupaciones reaccionarias de que también permitiría la protección de las personas en relaciones del mismo sexo.



A raíz del caso Stara Zagora, todas las instituciones entraron en un modo febril de legislación. La defensora del pueblo búlgara pidió la criminalización de la humillación y las formas de abuso emocional. El parlamento volvió a reunirse para votar por cambios en el Código Penal, aumentando el castigo por infligir lesiones medianas de seis a ocho años. Sin embargo, la mayoría de las investigaciones sobre el tema sugieren que la duración de las penas de prisión no entra en el cálculo del abusador y no constituye un mecanismo de disuasión.



Además, los parlamentarios enmendaron la legislación para que reconozca a más personas como víctimas de violencia doméstica, en lugar de solo a aquellas que vivían o estaban casadas con el perpetrador. Aún así, la ley sigue siendo limitada: la relación debe haber durado al menos sesenta días para calificar. Esta cláusula arbitraria que restringe el acceso a la protección fue recibida con otra ola de indignación por parte de las organizaciones de derechos de las mujeres. Los límites de la agenda parlamentaria se volvieron especialmente marcados cuando la mayoría capituló ante los desvaríos homofóbicos de la extrema derecha y el Partido Socialista, modificando la ley para especificar que solo las personas en relaciones heterosexuales pueden buscar protección contra la violencia doméstica.

El espectro de la ideología de “género”



Estos cambios legislativos parecen destinados a entrar en vigor a pesar de la vehemente oposición de una odiosa alianza que se ha formado en los últimos años, que incluye al Partido Socialista, el Partido del Renacimiento, otros partidos marginales de extrema derecha y organizaciones cristianas conservadoras. Ya en 2018, estas fuerzas se unieron contra la adopción del Convenio de Estambul, es decir, el código del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Su objetivo: detener el auge de lo que llaman “ideología de género”.



A pesar del nombre, la ideología de “género” (la palabra inglesa se usa transliterada) no se refiere a los supuestos dominantes sobre el género. Más bien, es una teoría de la conspiración, muy extendida en toda Europa, que alega que las fuerzas liberales están trabajando para subvertir los roles de género tradicionales con el fin de convertir a los niños a la homosexualidad. En 2021, el Tribunal Constitucional de Bulgaria dictaminó que la noción de que el género es un conjunto de normas de género socialmente construidas contradice la constitución búlgara, citando una serie de referencias dudosas al cristianismo y los llamados valores tradicionales.



Como en otros lugares donde el espectro del “género” domina la vida pública, el antigenerismo búlgaro no surgió de un movimiento popular espontáneo, sino de las luchas internas entre la élite política del país. Específicamente, fue encabezado por el Partido Socialista en declive en un intento de obtener una ventaja sobre los partidos de centro-derecha pro-europeos. Los socialistas se opusieron a las enmiendas del mes pasado a la Ley de Protección contra la Violencia Doméstica. A principios de este año, Korneliya Ninova, la primera mujer líder del partido, explicó que la ideología de género “predica un sexo diferente al masculino o femenino, desde el modelo natural y humano. . . . La ideología de género es una cosa diferente y tercera”. ¿Quién puede discutir con eso?



Desde que se convirtió en líder de esta supuesta fuerza de centroizquierda en 2016, Ninova la ha alejado cada vez más de las principales posiciones socialdemócratas, a menudo denunciando abiertamente a sus partidos hermanos nominales en el Partido de los Socialistas Europeos. En cambio, forma alianzas tácticas con la extrema derecha búlgara, en una variedad de temas, desde los derechos de los homosexuales hasta el escepticismo de las vacunas y, desde febrero pasado, la guerra en Ucrania. Este tipo de sinergia oportunista ha sido característico de las fuerzas antigénero en Europa del Este en general. Sin embargo, a diferencia de países como Hungría o Polonia, donde una agenda política similar ha impulsado las fortunas electorales de sus defensores, los puntajes de los socialistas se han desplomado y su supervivencia como fuerza parlamentaria ahora parece precaria.



Aunque el anti-“generismo” de Ninova no logró revivir al partido político más antiguo y más grande de Bulgaria, logró popularizar una serie de teorías de conspiración centradas en la idea de que las organizaciones de derechos humanos, LGBTQ y feministas están conspirando para alejar a los niños de sus hogares. padres en nombre de los países occidentales ricos (específicamente Noruega). La palabra dzhender se ha convertido en un insulto ampliamente utilizado para referirse a cualquier cosa que se considere que se desvía de las normas sociales percibidas. En general, la campaña ha envenenado la atmósfera pública y ha hecho cada vez más difícil abogar incluso por los tipos más moderados de legislación sobre igualdad de género.



La policía es parte del problema



La cantidad de personas que asistieron a las protestas en Bulgaria, así como los eslóganes que se les expresaron, fueron una sorpresa para muchos. Los eventos fueron organizados por varios actores, en lugar de un solo grupo. Muchos fueron llamados versiones de “En apoyo a las víctimas de violencia doméstica”; “En apoyo a la niña desfigurada por el maníaco con la navaja”; “No nos vamos a quedar callados”; “Alto al genocidio contra las mujeres. ¿Está durmiendo bien, juez?”; y “400 es suficiente”. En Sofía, muchos portaban carteles, distribuidos por organizaciones feministas, con las palabras Nito edna poveche , que se traduce como Ni una más , el eslogan de los movimientos contra la violencia de género en todo el mundo.



Las protestas reunieron a todos, desde activistas activos por la igualdad de género y defensores de los derechos humanos hasta personas apolíticas e incluso algunos que dijeron temer la ideología de género y la Convención de Estambul. Más allá de esta mezcla política, la indignación tanto por la brutalidad del ataque como por la incapacidad de las instituciones para ofrecer seguridad y cierre a la víctima enfureció a muchas mujeres que se enfrentan a la violencia machista en su día a día. Como compartió una mujer que participó en la protesta en Sofía , protestó para que las mujeres “no tengan miedo de decir No. Porque ella [D.] dijo No y obtuvo esto”.



Las reacciones al ataque a D. también revelaron sospechas generalizadas sobre la utilidad de la policía. Al principio, esta ira se tradujo en llamadas en las redes sociales a una venganza popular contra el sospechoso y lo que la gente vio como sus facilitadores: el tribunal que permitió su liberación. El reconocimiento del fracaso de la policía y el poder judicial fue subrayado por las comparaciones de los participantes con la indignación provocada por el asesinato de Nahel Merzouk a manos de la policía francesa, que provocó disturbios de una semana en toda Francia a principios de este verano.



El manejo del ataque contra D. también tuvo un parecido sorprendente con el caso de un matón similar que iba a toda velocidad en su automóvil en una calle concurrida de Sofía el año pasado, chocó contra dos mujeres jóvenes y las mató. El accidente reveló la impunidad y posiblemente la colaboración de la policía local con bandas de narcotraficantes. Sorprendentemente, varios policías ayudaron a escapar del conductor después del accidente.



En lugar de prevenir la violencia sexual y de género, la policía ha demostrado ser, en el mejor de los casos, su facilitadora y, en el peor, su proveedora. Hace tres años, durante las protestas antigubernamentales en Sofía, la policía arrestó, golpeó y estranguló a una mujer, y un oficial tomó fotos de sus senos mientras estaba esposada. La manifestante presentó un caso contra la policía y el mes pasado en una apelación ante el tribunal, el asesor legal de la policía la calificó de “vergonzosa, indigna y vergonzosa”. Este año, la policía de la segunda ciudad de Bulgaria, Plovdiv, revisó al desnudo y humilló a mujeres y hombres durante un intento de redada por drogas en un club nocturno.



Las organizaciones feministas también exigieron la codificación legal de las formas de violencia no física, incluida la violencia psicológica y económica contra las mujeres. Muchos manifestantes exigieron sentencias más severas para los perpetradores de violencia doméstica. Sin embargo, el movimiento también señaló la necesidad de crear conciencia sobre temas relacionados con el sexismo. Nombrarlo como un problema que enfrenta la sociedad búlgara ya es un gran avance.



El debate, por lo tanto, se está moviendo lentamente más allá de los enfoques individualizadores que han marcado los esfuerzos gubernamentales hasta el momento. Ahora, los llamados previamente descartados para más refugios para víctimas de abuso y la provisión de un mejor bienestar están recibiendo más atención en las redes sociales y convencionales. Es crucial mejorar el bienestar de los sobrevivientes en lugar de centrarse en el abusador. Reducir la violencia doméstica también requiere una comprensión de cómo las desigualdades sociales la exacerban, otro tema que ningún partido político en Bulgaria discute, ya que la pobreza y la explotación generalmente no están en la agenda.



Las demandas de las protestas también las diferenciaron de otras respuestas políticas a la violencia doméstica en la medida en que problematizaron estructuras patriarcales más amplias, por ejemplo, con llamados a reformas amplias en educación y actitudes hacia la salud mental. Algunos carteles cuestionaron las normas de género, el significado de la familia y de la masculinidad. Los manifestantes también pidieron educación sexual en las escuelas; actualmente, tales lecciones son inexistentes en Bulgaria, lo que contribuye a una incapacidad generalizada para reconocer y condenar el comportamiento violento.



Un maratón, no un sprint



El caso ampliamente publicitado ha provocado un reconocimiento público de las muchas formas en que la violencia de género se normaliza y trivializa en Bulgaria. Como consecuencia, muchas mujeres contaron historias sobre el abuso y la disfunción institucional que enfrentaron después de buscar protección.



Esto también ha preocupado a la vida pública. Un destacado diputado del oficialismo se vio obligado a dimitir después de que se refiriera a las víctimas de violencia doméstica como “putas” durante el debate parlamentario sobre las reformas al Código Penal. En las redes sociales, muchas personas denunciaron el comportamiento descaradamente misógino de las celebridades búlgaras. Una historia particularmente impactante contó con un destacado entrenador de baloncesto que, al aparecer en un popular podcast a principios de este año, recordó en broma cómo le afeitó la cabeza a su ex novia hace veinte años por su relación con otro hombre después de que rompieron, algo que el entrenador consideró adulterio. El podcast había presentado la historia en un clip separado en su canal de YouTube; solo después del ataque, algunos espectadores comenzaron a verlo bajo una luz diferente.



Desafortunadamente, el impulso de denunciar y buscar reconocimiento por abuso ya ha sido contrarrestado por aparentes ataques de imitadores. Solo cuatro días después de que los medios informaran sobre el ataque a D., un hombre en el pequeño pueblo de Vidin golpeó a su ex pareja y le cortó el cabello a la fuerza a pesar de una orden de restricción. Esta mujer también compartió su historia en los medios.



Esto también apunta a las batallas más amplias que necesitan pelear. Un enfoque firme para poner fin a esa violencia exigiría no solo sentencias largas para los perpetradores, en cualquier caso con un efecto disuasorio cuestionable, sino también una apreciación general de la importancia del consentimiento y la autonomía corporal. Este es un programa que las organizaciones de derechos de las mujeres han estado promoviendo durante años , pero ha sido ignorado o demonizado duramente por los partidos políticos, ya sea avivando los temores de “propaganda gay” o temiendo cualquier asociación con ella.



Las protestas de las últimas semanas son un cambio bienvenido para cualquier persona en Bulgaria que esté enferma y cansada de la misoginia y la homofobia desenfrenadas que caracterizan gran parte de la vida pública. Sin embargo, sería ingenuo pensar que actitudes y costumbres sociales profundamente arraigadas puedan cambiar de la noche a la mañana. A pesar de muchas reformas progresistas realizadas durante el período socialista de posguerra o los heroicos esfuerzos realizados por las feministas búlgaras, las actitudes patriarcales y las estructuras familiares siguen siendo abundantes. De hecho, algunas de estas estructuras se han afianzado más desde la transformación capitalista, ya que las dislocaciones sociales de la década de 1990 obligaron a muchas mujeres a asumir responsabilidades más productivas y reproductivas.



Aunque Bulgaria se ha recuperado gradualmente del colapso económico post-socialista, las consecuencias sociales y culturales persisten. Concientizar a las masas sobre la realidad de la violencia sistémica contra las mujeres es un primer paso importante. Traducir esa conciencia en cambios legales e institucionales podría potencialmente iniciar un proceso más amplio de ajuste de cuentas, tanto dentro del estado como entre la población en general.



El tipo de transformación social necesaria para garantizar que las mujeres sean miembros iguales de la sociedad, con los recursos necesarios para protegerse contra la violencia doméstica, requerirá un movimiento mucho más grande que cualquier otro que se haya visto en Bulgaria en los últimos tiempos. Sin embargo, tampoco partimos de cero. Varias organizaciones y colectivos activistas han estado trabajando en estos temas durante décadas, brindando servicios sociales, materiales educativos y desarrollando propuestas de políticas. Hoy, su trabajo está comenzando a dar sus frutos.