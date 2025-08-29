SNTP: Dos periodistas mexicanos fueron inadmitidos en Venezuela

29-08-25.-El medio de comunicación mexicano Milenio informó que a dos de sus periodistas les fue negado el ingreso a Venezuela, tras haber viajado con el objetivo de hacer una cobertura sobre la situación que se vive dentro del país en el contexto del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe.Los periodistas en cuestión son Israel Navarro y Gerardo Torres, quienes permanecieron retenidos e incomunicados durante más de 24 horas el pasado fin de semana en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía y luego fueron deportados a México, vía Panamá.Sobre la situación, Navarro dijo en el noticiero de Milenio que al llegar junto a su compañero, las autoridades les dijeron: «Las actividades periodísticas no están permitidas en este país».Navarro detalló que él y Torres primero fueron sometidos a un interrogatorio de más de 6 horas por parte del la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que finalmente los dejó pasar. Seguidamente, los entrevistó personal de inteligencia y autoridades migratorias. Ambas instancias autorizaron el ingreso de los corresponsales a territorio venezolano, pero el Ejército lo impidió.«Nos imposibilitaron comunicarnos»«El personal del Ejército fue el que nos dijo que no. En ese momento nos quitaron nuestros celulares a mi compañero Gerardo Torres y a mí, nos imposibilitaron comunicarnos. Pedimos hacer una llamada aquí a la redacción de Milenio. Se nos negó y nos dijeron que no podríamos comunicarnos hasta que nos dieran el teléfonos, o más bien, hasta que estuviéramos dentro del avión para regresarnos a nuestro país», contó Navarro.Añadió que al preguntar cuando serían expulsados, les indicaron que «podía ser el día después, la próxima semana, en un mes…».«Les dijimos: buenos, solo faltan que nos pongan las esposas«, expresó.El periodista también reveló que una de las preguntas que le hicieron los efectivos de la PNB fue si el medio al que pertenecen «es de derecha o de izquierda» a lo que él y su compañero respondieron enfáticamente «es solamente un medio de comunicación». Los oficiales insistieron preguntando si iban «a hablar bien o mal» (del gobierno de Nicolás Maduro).El reportero contestó que el objetivo era entrevistar a la gente, incluyendo reportes sobre la jornada de alistamiento que se estaba llevando a cabo el fin de semana. Ante ello, un oficial le indicó a los periodistas que, siendo así, el cuerpo policial se ofrecía a llevarlos a la Plaza Bolívar para hacer ese trabajo. No obstante, el Ejército impidió que los corresponsales salieran de Maiquetía.Según el periodista, también le fue revisado el celular, le prohibieron sacar un libro y cualquier objeto de su mochila. Relató que cada paso que daban, incluso ir al baño, debía ser autorizado por el Ejército. También denunció que no les han devuelto sus maletas.Navarro comentó que él y su compañero fueron alimentados por personal de Copa Airlines.Estos hechos han generado el repudio de las organizaciones defensoras de los derechos humanos y del gremio periodístico venezolano.El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) remarcó: «la Incomunicación es violatoria de los derechos humanos».