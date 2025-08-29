Embajador venezolano Samuel Moncada solicita a António Guterres que se pronuncie sobre despliegue militar de EEUU

El embajador de Venezuela ante la ONU), Samuel Moncada Credito: Web

El embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, sostuvo este jueves un encuentro con el secretario general António Guterres, al que trasladó la preocupación de su gobierno por el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, y le solicitó que emita una posición pública sobre el tema.



«El secretario general ha sido bien informado y le solicitamos que opine abiertamente por cualquier vía oficial que considere conveniente acerca de estas graves violaciones a la seguridad de toda la región», declaró Moncada ante los medios en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York.



Alerta sobre submarino nuclear



Horas antes, la misión permanente venezolana en la ONU advirtió que Estados Unidos planea movilizar «un submarino nuclear», además de otros buques de guerra que se desplazarían con rumbo hacia las costas venezolanas.



El Ejército estadounidense difundió el miércoles imágenes de infantes de marina realizando prácticas con fusiles a bordo de una de las embarcaciones enviadas al Atlántico, cerca de Venezuela. Según información oficial, más de 4.000 efectivos —entre ellos unos 2.000 marines—, así como aeronaves, barcos y sistemas lanzamisiles, han sido desplegados por la administración de Donald Trump para patrullar las aguas del Caribe, bajo el argumento de combatir a los carteles del narcotráfico.



Debate sobre posible armamento nuclear



Interrogado por la prensa respecto a si las embarcaciones estadounidenses son únicamente de propulsión nuclear o si también transportan armas de este tipo, el diplomático venezolano afirmó que corresponde a Washington aclarar esa cuestión.



«El secretario general también preguntó eso, pero nosotros no somos los que debemos responder, sino ellos (EE.UU.). Los que están proclamando que han enviado barcos con armas nucleares y un submarino nuclear son los que tienen que aclararlo», señaló Moncada.



El representante venezolano entregó a Guterres un comunicado en el que se denuncia que Estados Unidos «está violando el Tratado de Tlatelolco de 1968», que declara a América Latina y el Caribe como zonas libres de armas nucleares. Al calificar el encuentro, Moncada lo describió como «bueno».



«Fue una buena reunión (…). Conversamos detalles adicionales de la situación. El secretario general estaba muy interesado porque desconocía algunos detalles de los acontecimientos más recientes», añadió.



“Un problema de toda la comunidad internacional”



Moncada explicó que Caracas sostiene conversaciones con “todos (los países)” desde la tribuna de Naciones Unidas, al considerar que la situación representa “un problema” que afecta a la comunidad internacional en su conjunto, y aseguró que constituye una «flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas».



Sin medidas en el Consejo de Seguridad, por ahora



El embajador aclaró que, de momento, Venezuela no prevé acudir al Consejo de Seguridad para solicitar acciones concretas.



«Hasta el momento son solo palabras, retórica, amenazas y, aunque las tomamos muy en serio, hemos informado a los miembros de esta grave situación, pero estamos esperando ver cómo se desarrolla», puntualizó.



En este sentido, insistió en que, a diferencia de otros escenarios en los que se exhorta a ambas partes a reducir tensiones, en esta ocasión «EE.UU. es el único que está escalando, amenazando y calentando con retórica y una campaña terrorista de propaganda».



Maduro no descarta acudir a la ONU en septiembre

Consultado por la agencia EFE sobre la eventual participación del presidente Nicolás Maduro en la Semana de Alto Nivel de la ONU, programada para finales de septiembre, Moncada no lo descartó, aunque subrayó que será el propio mandatario quien lo decida.



«Es una decisión del presidente (…). Es importante para nosotros venir a denunciar esto a todas partes, eso sí lo quiero dejar claro. El próximo septiembre será una oportunidad para nosotros de informar a todos los altos funcionarios que van a venir», enfatizó.

